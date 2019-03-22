Boeing втратив багатомільярдний контракт після катастрофи в Ефіопії

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia org)

Boeing втратив контракт майже на 5 млрд доларів

Після катастрофи літака Boeing 737 MAX в Ефіопії Garuda Indonesia анулювала багатомільярдний контракт з американським виробником літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що Garuda Indonesia анулювала контракт майже на 5 млрд доларів на поставку 49 пасажирських літаків Boeing 737 MAX 8 після катастроф у Ефіопії та Індонезії. Офіційний представник індонезійської компанії Іхсан Експерт підтвердив, що Boeing надіслали лист з проханням анулювати замовлення.

"Пасажири Garuda втратили довіру і не хочуть літати на Boeing 737 MAX", - додав він.

Він також зазначив, що за цим контрактом компанія вже отримала один із 50 літаків цієї серії. На даний момент вирішується питання повернення лайнера виробнику. При цьому відмовлятися від інших літаків Boeing індонезійська перевізник не планує.

Нагадаємо, 10 березня після вильоту з аеропорту Аддіс-Абеби розбився літак Boeing 737 MAX 8, на борту якого перебували 157 осіб. Ця катастрофа стала другою для нової моделі Boeing після аналогічної катастрофи в Індонезії в жовтні 2018 року, у якій загинуло 189 осіб.

Раніше стало відомо, що Boeing розробляє нове програмне забезпечення для літаків 737 MAX 8. Імовірно, причиною обох катастроф стали неправильні показники датчика швидкості.