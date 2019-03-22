ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Boeing втратив багатомільярдний контракт після катастрофи в Ефіопії

Новини » Суспільство    22.03.2019 - 09:11
Boeing втратив багатомільярдний контракт після катастрофи в Ефіопії
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia org)

Boeing втратив контракт майже на 5 млрд доларів

Після катастрофи літака Boeing 737 MAX в Ефіопії Garuda Indonesia анулювала багатомільярдний контракт з американським виробником літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що Garuda Indonesia анулювала контракт майже на 5 млрд доларів на поставку 49 пасажирських літаків Boeing 737 MAX 8 після катастроф у Ефіопії та Індонезії. Офіційний представник індонезійської компанії Іхсан Експерт підтвердив, що Boeing надіслали лист з проханням анулювати замовлення.

"Пасажири Garuda втратили довіру і не хочуть літати на Boeing 737 MAX", - додав він.

Він також зазначив, що за цим контрактом компанія вже отримала один із 50 літаків цієї серії. На даний момент вирішується питання повернення лайнера виробнику. При цьому відмовлятися від інших літаків Boeing індонезійська перевізник не планує.

Нагадаємо, 10 березня після вильоту з аеропорту Аддіс-Абеби розбився літак Boeing 737 MAX 8, на борту якого перебували 157 осіб. Ця катастрофа стала другою для нової моделі Boeing після аналогічної катастрофи в Індонезії в жовтні 2018 року, у якій загинуло 189 осіб.

Раніше стало відомо, що Boeing розробляє нове програмне забезпечення для літаків 737 MAX 8. Імовірно, причиною обох катастроф стали неправильні показники датчика швидкості.

 

Дані самописців Boeing вказали на схожість авіакатастроф в Ефіопії і Індонезії
Новини України BoeingкатастрофаконтрактЭфиопия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся