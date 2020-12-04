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Boeing отримав перше замовлення на 737 Max після скасування заборони на польоти

П'ятниця 04 грудня 2020 15:42
Boeing отримав перше замовлення на 737 Max після скасування заборони на польоти
Фото: літак Boeing 737 MAX (wikipedia.org by Jeff Hitchcock)
Автор: Андрій Козловський

Американська корпорація Boeing отримала перше велике замовлення на виробництво літаків 737 Max, після двох катастроф за участю даної моделі. Тоді загинули 346 осіб.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, Ірландський лоукостер Ryanair замовив додаткові 75 літаків Boeing 737 Max, збільшивши своє замовлення до 210 авіалайнерів. Через це акції корпорації 3 грудня подорожчали на 5,96% - до 237,2 доларів за акцію.

Зазначається, що угода для Boeing відбулася дуже вчасно, оскільки корпорація втратила багато замовлень на літаки Max.

Нагадаємо, 18 листопада Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дозволило відновлення експлуатації Boeing 737 Max. Раніше польоти 737 МАХ були припинені через авіакатастрофи, які сталися через збій в системі літака MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз може дозволити польоти літаків Boeing 737 MAX вже на початку 2021 року. Очікується, що відповідний дозвіл буде видано в січні.

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