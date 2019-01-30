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Бочковський: УНЛ в 2018 році виплатила призів на 568,79 млн гривень

Новини » Суспільство    30.01.2019 - 13:36
Бочковський: УНЛ в 2018 році виплатила призів на 568,79 млн гривень
Фото: Андрій Бочковський (прес-служба)

За словами Бочковського, УНЛ дотримується принципу відкритості та прозорості

В 2018 році Українська національна лотерея (УНЛ) виплатила призів на загальну суму в 568,79 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний директор компанії Андрій Бочковський, повідомляє РБК-Україна.

"Мабуть, немає українця, який нічого не чув про класичну лотерею – настільки популярної гри мільйонів. Однак не всі знають, які суми виграють ті, хто вирішує випробувати свою удачу. Шанс виграти в лотерею УНЛ може випасти в будь-який момент, а тим більше, коли на кону джекпот вже більше 24 мільйонів гривень. Тому, українці грали і вигравали: не багато, ні мало – 568 785 943 гривень. Це загальна сума виграшів за числовим ("Супер лото", "КЕНО", "Максима" і лото "Трійка) і моментальним від лотерей УНЛ. При цьому, головний і найбільший джекпот України продовжує чекати свого щасливчика", - зазначив він.

Як повідомив Бочковський, найбільша кількість виграшів відбулося в "Супер Лото" - сумарні виграші склали 38,99 мільйонів гривень

"Всесвітньо відома лотерея "КЕНО" роздала своїм гравцям 34,38 мільйонів гривень. Лотерея "Максима", в якій виграти простіше за рахунок кількості вгаданих куль, подарувала 14,54 мільйонів гривень. А швидка і полюбилася багатьом за простоту і доступність лотерея "Трійка" поповнила бюджетів гравців на 4,67 мільйонів гривень. Інша сума з 568 мільйонів гривень була виплачена за виграші в моментальних та електронних лотереї", - заявив генеральний директор УНЛ.

У листопаді на сайті УНЛ стартували нові анімаційні миттєвій лотереї і всього за неповних 2 місяці вже встигли порадувати гравців на 1,89 млн гривень призів.

Як підкреслив Бочковський, УНЛ дотримується принципу відкритості та прозорості, тому суми виграшів абсолютно доступні.

"Технологічність УНЛ за 2018 рік досягла відмінних результатів. Ми автоматизували багато процесів і створили додаток для Android. На підході мобільний додаток для Apple і безліч інших новинок. На наступному тижні ми запускаємо оновлену версію сайту unl.ua, який стане одні з кращих сайтів в Європі по доступності, функціоналу, зручності, інтерфейсу та впровадження новітніх технологій в online. Тепер гравцям ще зручніше вигравати і відстежувати придбані лотерейні квитки", - повідомив гендиректор УНЛ.

Раніше УНЛ спільно з Міжнародною антинаркотичною асоціацією розробила і представила книгу "Ігроманія: сучасні реалії та шляхи подолання", яка спрямована на вивчення та попередження проблеми ігрової залежності.

Андрій Бочковський: Прийняття ліцензійних умов дасть поштовх розвитку лотерейного ринку
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