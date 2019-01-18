BMW збив вагітну на Подолі в Києві: інцидент набирає обертів

Фото: ДТП в Києві на Подолі (колаж РБК-Україна)

Як розвивалися події після ДТП, в якому збили вагітну в Києві, - в матеріалі Styler

Напередодні Нового 2019 року у Києві неподалік від станції метро Тараса Шевченка сталося ДТП: водій сірого BMW на литовських номерах на пішохідному переході збила дівчину. Пізніше виявилося, що постраждала Юлія Биковська на той момент була на 2,5 місяці вагітності.

За ініціативою родичів вагітної правоохоронці порушили кримінальну справу. Захист жінки-водія визнає факт порушення, але підкреслює: дівчину збили ненавмисно, і таке трапляється на дорогах часто, а пошкодження у постраждалої – легкі, тому кримінальна відповідальність зовсім недоречна.

До того ж, зі слів адвоката, родина постраждалої так і не надала їм номер банківської картки для компенсації збитків за лікування, хоча ті готові відшкодовувати збитки поетапно за кожний вид діагностики або процедур. Але родичка вагітної каже: "змушувати жінку бігати на уклін з кожною квитанцією - це блюзнірство".

Редакція Styler зв'язалася з двома сторонами конфлікту, щоб викласти обидві версії подій.

"Наше життя розділилося на "до" і "після" ДТП"

"Так склалося, що зараз глава сім'ї, за традицією, - мій брат (чоловік постраждалої вагітної дівчини Юлії Биковської - ред.), але ця біда його підкосила. Він - старший, я - молодша. Батько хворий і недієздатний. Вони з мамою літні, і зараз на заспокійливих. Батько Юлі живе далеко і приїхати в Київ не може. День починається і закінчується дзвінками з тривогою про їх самопочуття", - повідомляє Ольга, родичка Юлії Биковської.

Вона додає: 2018-й рік для сім'ї видався важким: від онкології померла їхня сестра, залишивши сиротами двох дітей.

"Брат з дружиною давно хотіли дитину, але відкладали тому, що всі гроші в сім'ї йшли на лікування сестри. Але тепер доводиться жити в страху кожну хвилину, здригаючись від кожного дзвінка і найменшого порушення здоров'я. Наше життя просто розділилася на "до" і "після" ДТП", - розповідає вона.

Фото: Свідки ДТП викликали швидку (надане родичами потерпілої)

По швидкій Юлію відразу відвезли в лікарню швидкої допомоги, щоб надати першу допомогу і провести діагностику. Через добу її перевели у відділення гінекології іншої лікарні для збереження вагітності.

“Новий Рік і Різдво Юлі довелося бути в лікарні. Бути, а не святкувати разом з родиною", - додає Ольга.

Зараз Юлія перебуває на домашньому лікуванні і поетапно проходить діагностику, каже родичка.

"Ми просто не знаємо, чого очікувати"

За словами Ольги, днями енцефалограма виявила у Юлії Биковської наслідки травми. Їй додатково призначили УЗД судин голови та стаціонар неврології. У Юлії виявлені порушення роботи хребта, селезінки і шлунку.

"Удар був у поперек з правого боку. Спина і нога сильно болять, і знеболити їх нічим, щоб не нашкодити дитині, не можна. Через неможливість зараз зробити МРТ (через вагітність – ред.) нейрохірурги, невропатологи та травматологи не беруться ставити навіть попередній діагноз, симптоми різних травм хребта схожі, а наслідки можуть бути різні. Ми просто не знаємо, чого очікувати. Залишається тільки молитися", - каже вона.

Ольга згадує: дізнавшись номер телефону Юлі, водій приїхала в лікарню до неї наступного дня після аварії, вибачилася і принесла їжі.

Після цього в листуванні з Ольгою вона за своєї ініціативи запропонувала родині компенсацію у розмірі 10 тисяч гривень на час, поки Юлія Биковська буде в лікарні. Домовилися, що список очікуваних і вже минулих витрат за наслідками ДТП надішлють Ксенії на пошту.

Фото: Юлію відвезли в БСП після події, після чого водій приходила до неї, вибачалася і пропонувала компенсувати витрати на лікування (надане родичами потерпілої)

"Після відправки списку витрат з прикладами цін адвокат по пунктах поставив під сумнів кількість необхідної діагностики. Довелося пояснювати, що пораховано саме по ДТП, а планові УЗД і аналізи по вагітності ми не враховували. Потім він запитав копії всіх зроблених досліджень і попросив номер карти, сказавши: "Перерахуємо, що є", - каже Ольга.

За її словами, йшлося вже про 5 тисяч гривень, а не 10, як було раніше:

"Тому я не вірю, що пропозиція Ксенії спочатку була щирою. Адже адвокат не може діяти всупереч бажанням клієнта? Змушувати жінку бігати на уклін з кожної квитанцією - це блюзнірство! А про компенсацію моральної шкоди вони не згадали. Якщо потрібні квитанції для страхової, ми це розуміємо. Ми їх і так зберігаємо та можемо вислати. Але виправдовуватися потерпіла перед винуватицею за витрати з її вини, я вважаю, не повинна", - підкреслює вона.

Зараз Ольга шкодує, що не підключила до роботи адвоката, який би захищав з сім'ю і постраждалу. Жінка додає: на її думку, водій сірого BMW і взагалі хотіла втекти з місця аварії. Це їй не дозволили зробити патрульні поліцейські, автомобіль яких за збігом обставин опинився буквально в декількох метрах від місця події.

"Припускаю, це легкі тілесні ушкодження"

Адвокат водійки Ксенії Володимир Кишеня підтвердив у коментарі для Styler інформацію про те, що ДТП дійсно сталося. Цей факт був зафіксований поліцією, після чого було відкрито кримінальне провадження. У той же час підозри поки що нікому не пред'являли.

"Обставини аварії відомі: жінка, їхавши на машині, повертала. Назустріч виїхав джип, який фарами засвітив їй в очі, і тому вона не помітила дівчину, що переходила через пішохідний перехід. На жаль, таке трапляється, це було ненавмисно", - говорить адвокат.

Відповідальність за таке правопорушення залежить від того, які тілесні ушкодження були нанесені постраждалій, нагадує він.

Фото: Родитчі досі шукають очевидців аварії (РБК-Україна)

"У даній ситуації, як я припускаю, це легкі тілесні ушкодження. В цілому, кримінальної справи не має бути, проте в нашому випадку вона була відкрита тільки тому, що сама потерпіла або її сестра написали заяву і вимагали, щоб її порушили. Спочатку проводиться експертиза, за допомогою якої встановлюється ступінь тілесних ушкоджень. Як правило, кримінальна справа порушується вже після цього. Звичайно, в різних випадках буває по-різному. Але сам факт порушення кримінальної справи, звичайно, не означає, що людина винна і що її засудять саме за кримінальною статтею", - говорить він.

В лікарні, де перебувала потерпіла, слідчий запросить документи, за якими буде проведена експертиза, що встановлює ступінь тілесних ушкоджень.

Виходячи з цього, буде зрозуміло, чи є там склад кримінального злочину, або ж це "адмінка". У другому випадку справа буде розглядатися в адміністративному порядку за статтею 124 КУоАП, додає Володимир Сергійович.

"Номер картки для компенсації не повідомили досі"

Адвокат розповідає: у Ксенії не вилучали водійські права. Якби була "адмінка", у неї вилучили б права, але видали тимчасовий талон, за яким вона теж могла б водити машину протягом двох місяців. Адвокат разом з Ксенією попросили сім'ю потерпілих надати суму витрат, які ті понесли.

"Родичі постраждалої сказали, що вагітна жінка зараз не працює, і потрібна компенсація за той час, поки вона не на роботі. Але документів, що підтверджують, скільки саме вона заробляє, не надали", - каже Володимир.

Адвокат звертає увагу на те, що вони з клієнткою попросили номер банківської картки, щоб компенсувати витрати на ліки, хоча чеків їм так і не надали.

Фото: Адвокат та його клієнтка не проти надіслати постраждалій гроші, але її родичі поки не повідомили номер банківської карти (надане родичами потерпілої)

"Але моя клієнтка сама захотіла частково компенсувати можливі витрати на придбання ліків та лікування. Незважаючи на прохання, номер картки потерпілі не повідомили досі, мотивуючи це тим, що компенсація частинами для них принизлива, як і процедура надання нам чеків за ліки", - розповідає він.

"Включили в рахунок планові обстеження, а не тільки ті, які потрібні після ДТП"

За словами адвоката, Ксенія готова компенсувати потерпілій

гроші на лікування і ліки частинами.

"Потім сім'я стала вважати, що на лікування потрібно від 50 до 80 тисяч гривень, і менше 50 вони не візьмуть. Вони вписали в суму планові дослідження, які й так в будь-якому випадку проходила б будь-яка вагітна, а не тільки ті, які потрібні були б після можливої травми в результаті ДТП. Чому ці витрати повинна нести моя клієнтка, я не розумію", - додає він.

Крім того, за словами адвоката, Ксенія готова оплатити ліки, але номера банківської картки від постраждалої так і не дочекалася.

"Тоді питання – чого вони хочуть? Даних картки у нас немає, і кажуть, що не дадуть, поки ми не оголосимо суму, яка буде влаштовувати їх. На прохання надати чеки за покупку ліків та проходження обстежень заявили, що це їх принижує і що обстежень вони не проводили, оскільки їм не перерахували гроші, а гроші потрібні все відразу і не менше 50 тисяч гривень. Хіба так роблять у подібних випадках?" – звертає увагу адвокат Володимир Кишеня.

Він підкреслює:

“Ще з приводу того, що моя клієнтка нібито намагалася втекти з місця ДТП. За це передбачена окрема адміністративна відповідальність, і тут протокол не складався, хоча це не заважає Ользі стверджувати зворотне. Автомобіль з місця ДТП не рухався, а той факт, що його заблокували іншим авто, щоб вона цього не зробила, (а вона і не збиралася) не говорить про такий намір".

Нагадаємо, раніше у Києві на Великій Васильківській таксі авто протаранило патрульної поліції.

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