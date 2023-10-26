Блокировка украинского морского коридора разрушительна для украинской экономики, - эксперт

Необоснованная блокировка кораблей в морском коридоре - крайне разрушительная для экономики, ведь стоит ей более 12 миллионов долларов в день. Чиновникам, принявшим это решение, следует максимально быстро устранить это.

"Мы с большим удивлением узнали о блокировании коридора. Ни от военных, ни от синоптиков, ни от официальных органов власти не поступало информации о таких планах. Этот коридор хорошо работал, украинские отрасли могли хоть как-то обеспечивать экспорт своей продукции. Но вчера что-то произошло во властных коридорах, нам непонятно. Кто принял такое решение из чиновников, неизвестно. Но это решение крайне разрушительно для нашей экономики", - подчеркнул Биленький.

По его словам, согласно предварительным подсчетам, Украина теряет от простоя судов ежедневно около полумиллиарда гривен - это 12 миллионов долларов, поэтому нужно как можно скорее решить это недоразумение, ведь речь идет также и о репутационных потерях.

"Страховые компании, обеспечивающие страхование рисков в Черном море, конечно, повысят свои тарифы, если ничего в ближайшее время не изменится. Они будут с опаской присматриваться к тому, что у нас происходит, ведь есть объективные причины остановки судов, а есть какие-то непонятные действия непонятных чиновников. Поэтому имидж Украины в таком случае, конечно, не изменится к лучшему. У международных партнеров и так много претензий к отдельным действиям нашей власти и ее произвольным действиям. Поэтому мы надеемся, что ситуация будет урегулирована уже в ближайшее время", - резюмировал Биленький.

Напомним, ранее в Украинской зерновой ассоциации заявили, что движение судов по морскому коридору, которое открыло Министерство инфраструктуры и военные, было заблокировано украинскими чиновниками.