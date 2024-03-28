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Блокировка границы привела к значительным потерям на таможне, - Марченко

Четверг 28 марта 2024 16:35
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Блокировка границы привела к значительным потерям на таможне, - Марченко Фото: министр финансов Сергей Марчнеко (kmu gov ua()
Автор: Наталья Кава

Блокировка движения на границе с Украиной привела к значительным убыткам на таможне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра финансов Украины Сергей Марченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, в периоды наибольшего блокирования украинской границы потери на таможне были очень существенными. В частности – в ноябре 2023 года это было до 9 млрд гривен.

"В феврале-берегу также были существенные потери. Невыполнение таможней месячных планов в первую очередь связано с блокированием границ. Это усложняет наши возможности по финансированию, и мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась, а границы были разблокированы", - рассказал он.

Блокада границы

Напомним, в Польше с ноября 2023 блокируют украинскую границу. Сначала протестовали перевозчики, позже к ним присоединились фермеры. В январе удалось временно разблокировать границу, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились.

Также Туск заявил, что Польша внесет пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в список объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.

В феврале 2024 года протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

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