Блокуванням будівництва сміттєпереробного заводу хочуть дискредитувати Садового, - експерт

Фото: Андрій Садовий (city-adm.lviv.ua)

Експерти побачили політичні мотиви у спробах зупинити будівництво сміттєпереробного заводу у Львові

Голова Львівської обласної адміністрації (ОДА) Олег Синютка зробив нову спробу зірвати реалізацію проекту з будівництва першого в Україні сміттєпереробного комплексу, яке має розпочатися у Львові вже навесні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 канал.

Як зазначає видання, 3 лютого він зустрівся з мешканцями "Знесіння" – мікрорайону Львова, що розташований за кілометр від майбутнього сміттєпереробного комплексу та заявив, що технологія переробки відходів, яку запроваджує Львів, є неправильною.

Майбутній сміттєпереробний комплекс будуватимуть у промисловій зоні Львова, поблизу очисних споруд. Проект враховує європейські екологічні норми, адже його фінансує і контролює на всіх етапах Європейський банк реконструкції та розвитку.

У Львові використають технологію, яка працює і у сусідній Польщі. Вона передбачає відсутність шкідливих викидів і навіть поганого запаху – завдяки спеціальній вентиляції. За даними видання, до найближчого житлового будинку від місця, де планують будувати завод – понад кілометр.

Замовники будівництва ж вважають, що заяви голови ОДА щодо сміттєпереробного комплексу можуть мати передвиборчі мотиви.

Політолог Олексій Мінаков розповів, що пріоритетне питання для Андрія Садового як кандидата в президенти – це, власне, питання будівництва сміттєпереробного заводу. Відповідно, "руками" певних осіб цей процес намагаються загальмувати, для того, щоб дискредитувати львівського мера.

"Треба розуміти, хто такий голова Львівської ОДА: це посада невиборна, на неї Синютку було призначено указом Петра Порошенка у 2014 році. Очевидно, чиї вказівки він виконує", - сказав Мінаков.

Зараз оцінка впливу майбутнього заводу на довкілля – на експертизі у Мінекології.

"Я можу впевнено сказати, що жодної небезпеки від будівництва сміттєпереробного заводу немає. Все запроектовано відповідно до екологічних та санітарних стандартів. До того ж, сучасні фільтри та обладнання нівелюватимуть діяльність заводу", – запевнив, народний депутат від партії "Самопоміч" Любомир Зубач.