Блокчейн и криптовалюты должны решить проблемы современной экономики, - Носов

Для успешного развития индустрии в Украине не хватает кадров разработчиков. Это происходит из-за малого количества образовательных программ и курсов повышения квалификации. Однако решение есть и оно заключается в развитии образовательного сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя и CEO криптобиржи WhiteBIT Владимира Носова на ETHKyiv.

"В первую очередь будет стоять вопрос кадрового дефицита и компании будут жадно набирать людей, чтобы не выпасть из конкурентной борьбы. Именно поэтому наш совместный образовательный проект с Киево-Могилянской академией является актуальным и важным шагом для сращивания будущих специалистов в блокчейн-индустрии, что позволит Украине занять ведущую позицию в этой сфере будущего на глобальном уровне", - заявил Носов.

Также, по его мнению, блокчейн и криптовалюты должны решить проблемы современной экономики.

"Мы стоим на пороге массовой интеграции блокчейна и криптовалют во все сферы нашей жизни. Ведь, децентрализованная сеть и лимитированная эмиссия - это то, что закрывает боль, которая есть на сегодня в экономике. А биткоин в свою очередь впоследствии станет цифровым золотом для следующего поколения, которое уже не будет воспринимать фиатные валюты или драгоценные металлы как базу", - добавил CEO WhiteBIT.

Вместе с тем, на старте серии вебинаров "Мир криптовалют и блокчейна: с чего начать?" от "Дія.Освіта" Владимир Носов отметил важность технологии блокчейна в финансовой системе, которая испытала стагнации в своем развитии.

"Появление технологии блокчейна и криптовалют - результат стагнации развития в финансовой системе. Эти технологии выравнивают финансовый сектор и позволяют ему идти в одну ногу с окружающим миром", - заявил Носов.

Новому поколению потребуются реальные доказательства прозрачности финансовой системы. На этот вызов смогли ответить цифровые активы с простой и абсолютно децентрализованной системой, убежден он.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. WhiteBIT была основана еще в 2018 году.

На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд.

Число пользователей биржи составляет более 4 млн человек со всего мира. Компания является официальным партнером сборной Украины по футболу, партнером Lifecell, FACEIT и Национальным университетом "Киево-Могилянская академия".