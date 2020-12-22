У найближчі 10 років ДТЕК трансформується в більш екологічний, ефективний і технологічний бізнес, - Тімченко

Фото: СЕО ДТЕК Максим Тімченко (прес-служба)

В рамках Нової стратегії 2030 компанія ДТЕК взяла на себе зобов'язання по трансформації в більш екологічний, ефективний і технологічний бізнес. Реалізація цієї стратегії стане істотним внеском ДТЕК в декарбонізацію економіки України і Європи в цілому.

Про це сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, представляючи довгострокову стратегію розвитку компанії до 2030 року.

"Сьогодні енергетична галузь змінюється під впливом глобальних трендів. Щоб зберегти лідерство на конкурентному ринку електроенергії ми трансформуємо наш бізнес і ставимо собі нові амбітні цілі. Як бізнес, ми бачимо своє завдання в тому, щоб запропонувати нашим клієнтам сучасні сервіси та енергоефективні рішення. Як національний інвестор ми заявляємо про свою готовність допомогти Україні трансформувати енергетичну галузь для подальшого синхронного розвитку з європейським енергетичним сектором", - сказав Тімченко.

Він нагадав, що за 15 років ДТЕК інвестував в енергетику та сталий розвиток $ 11,9 млрд, що забезпечило зростання виробництва і соціальний розвиток регіонів, де працюють виробничі підприємства групи ДТЕК.

За його словами, Нова стратегія ДТЕК 2030 заснована на принципах ESG (Environmental, Social, Governance), в її основі ціннісні орієнтири бізнесу і прагнення відповідати актуальним запитам суспільства, глобальні енергетичні тренди і тренди розвитку України, які визначають майбутнє компанії на найближчі 10 років.

Згідно зі стратегією, в наступному десятилітті ДТЕК зосередиться на проектах в газовидобувній галузі, ВДЕ, трейдингу і розподільних мережах. Компанія планує розвивати культуру відкритих інновацій, завершити цифрову трансформацію бізнесу ставши цифровим підприємством на горизонті 2025+. Цим процесам будуть сприяти роботизація виробництва, впровадження інновацій по всьому ланцюжку створення вартості, масштабне використання сучасних цифрових технологій і АІ рішень.

Також, за словами Тімченка, в стратегії йдеться про зростаючу роль клієнта в прийнятті бізнес-рішень компанією, про посилення клієнтоцентричності бізнесу ДТЕК. У планах компанії також міжнародна експансія - активний розвиток ВДЕ і трейдингу в ЄС.