Блинкен призвал Турцию поддержать членство Швеции в НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом призвал Анкару поддержать членство Швеции в НАТО в преддверии саммита альянса, который состоится на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

Блинкен во время телефонного общения с главой МИД Турции подчеркнул "важность единства НАТО в такое критическое время".

Так, чиновник попросил турецкую сторону "дать добро" Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу, рассказал официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер.

Также Блинкен обратил внимание, что США и Турция "имеют давние и прочные двусторонние связи в сфере обороны", и что способность Анкары работать с НАТО "является приоритетом".

Призывы членов НАТО к Турции относительно вступления Швеции

Перед этим президент США Джо Байден заявил после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, что другие государства "полностью поддерживают" членство Стокгольма в Альянсе.

Также министр обороны Германии Борис Писториус во время совместного заявления с польским коллегой Мариушем Блащаком призвал Турцию не медлить с разрешением о принятии Швеции в НАТО.

Напомним также, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в прошлом месяце заявил, что Швеция и Турция проведут встречу на высоком уровне в Брюсселе по вопросу возможного вступления Швеции в НАТО до саммита альянса в Вильнюсе в этом месяце.

Почему Турция блокирует вступление Швеции

Анкара не одобряет заявку Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу по ряду причин. В частности, Турция утверждает, что эта скандинавская страна позволяет членам курдских организаций, которых Анкара считает террористическими группировками, оставаться и действовать в стране. Речь идет, в первую очередь, о "Рабочей партии Курдистана" (РПК).

Перед этим в 2023 году Швеция изменила свои законы о терроризме, объявив членство в этих группах преступлением. Однако остается неясным, убедит ли это Турцию разрешить стране вступить в НАТО.

Так, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не отменит свое противодействие вступлению Швеции в НАТО, если Стокгольм не прекратит укрывать группы, которые Анкара считает террористами.