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Блінкен підписав санкції проти оператора "Північного потоку-2"

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США, Четвер 24 лютого 2022 03:58
Блінкен підписав санкції проти оператора "Північного потоку-2" Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США вводять санкції проти гендиректора і посадових осіб проекту "Північний потік-2". Документ підписав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Блінкена в Twitter.

"Сьогодні я накладаю санкції на компанію Nord Stream 2 AG, її генерального директора і корпоративних посадових осіб", - повідомляє Блінкен.

Він також зазначив, що США і Німеччина тісно співпрацювали, щоб зупинити роботу газопроводу.

"Німеччина була лідером у зусиллях з реагування на російську агресію і вчора оголосила про рішучі дії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Євросоюз ввів санкції проти росіян за визнання "ЛДНР". До списку увійшли понад 500 осіб, серед яких російські пропагандисти, чиновники, депутати.

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