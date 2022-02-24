Блінкен підписав санкції проти оператора "Північного потоку-2"

США вводять санкції проти гендиректора і посадових осіб проекту "Північний потік-2". Документ підписав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Блінкена в Twitter.

"Сьогодні я накладаю санкції на компанію Nord Stream 2 AG, її генерального директора і корпоративних посадових осіб", - повідомляє Блінкен.

Він також зазначив, що США і Німеччина тісно співпрацювали, щоб зупинити роботу газопроводу.

"Німеччина була лідером у зусиллях з реагування на російську агресію і вчора оголосила про рішучі дії", - йдеться в повідомленні.