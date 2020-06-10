Як благодійним фондам не втратити ефективність під час епідемії, - дослідження

Фото: благодійність (з відкритих джерел)

З основних викликів, з якими зіткнулися благодійні організації під час карантину - серйозне зниження фінансування

Щоб вижили під час карантину в Україні, благодійні фонди потребують взаємної підтримки, швидкого навчання та знаходження нових рішень в умовах постійної трансформації.

Про це йдеться в дослідженні "Благодійність в умовах коронавірусу", проведеного агентством "Соціоінформ" на замовлення благодійного фонду Zagoriy Foundation.

За словами опитаних представників благодійних фондів, одним з основних викликів, з якими зіткнулися їх організації під час карантину - серйозне зниження фінансування. Тому, на думку респондентів, стабільні фінансові надходження можуть забезпечуватися шляхом їх максимальної диверсифікації.

"Чим більше людей і нижче чек, тим стійкіше організація. Краудфандінг, диверсифікація фандрейзингу та один стабільний донор, або робота з великою кількістю грантових проектів допоможуть фонду працювати й розвиватися в нинішній час", - йдеться в дослідженні.

Ще однією запорукою успішної роботи фондів, на думку респондентів, є здатність команди швидко адаптуватися до нових умов, знаходження нових рішень в умовах постійної трансформації.

"Гнучкість, адаптивність, тобто готовність оперативно реагувати на виклики, вміння пристосовуватися до змін, дуже важливі для співробітників благодійних фондів. Персонал повинен бути активним, готовим до змін, здатним включатися і починати щось нове. Члени команди в організації повинні бути однодумцями", - наголошується в дослідженні.

Робота з соціально значимими проблемами - ще одна складова рецепту успішності благодійної організації, вважають автори дослідження. Підтримка української армії, протидія пандемії COVID-19 - ці проблеми знаходять відгук у суспільстві, тому увага до них дозволяє легше отримати фінансування.

Крім того, на думку опитаних, активна комунікація через соціальні мережі та ЗМІ підвищує шанси благодійних організацій отримати суспільну підтримку.

"Ті організації, для яких обсяги роботи значно зросли, не відмовляться від "зайвих рук". Ті ж, у кого знизилися, отримають можливість долучитися до нових проектів. У разі припинення діяльності у зв'язку з тими або іншими причинами, необхідно переосмислити фінансову та організаційну моделі. Мова йде про диверсифікацію фінансування, оптимізації процесів, пошуку нових креативних рішень. В цей час з'являється можливість посилити онлайн - і медійну присутність фонду. Дотримання цих універсальних принципів здатне зробити благодійну організацію невразливою, стійкою до криз, які регулярно супроводжують життя нашої держави", - резюмують автори дослідження.

Нагадаємо, благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений у 2015 році Глібом, Катериною і Володимиром Загорій для реалізації масштабних благодійних проектів. Zagoriy Foundation системно впроваджує накопичений поколіннями сім'ї Загорій досвід благодійництва, - що дозволяє робити вражаючий внесок у розвиток України. Пріоритетним напрямком діяльності Фонду є розвиток культури благодійності.

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Автор: РБК-Україна