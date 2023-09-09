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Благотворительный фонд Мкртчана передал 77 дронов защитникам

Суббота 09 сентября 2023 15:34
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Благотворительный фонд Мкртчана передал 77 дронов защитникам Фото: благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана передал 77 дронов защитникам Украины
Автор: Сергей Новиков

Бойцам в Донецкой области передали дроны-разведчики и дроны-камикадзе, которые пригодятся при освобождении украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана.

В настоящее время БПЛА - мощный инструмент, который используется ВСУ против оккупантов. Практически уже происходит война дронов. БПЛА помогают бить точно артиллерии, выявляют враждебные позиции во время штурмов, минусируют технику и живую силу врага. А дроны-камикадзе незаменимы как на линии фронта, так и в тылу врага. Они всегда нужны в любом количестве.

"Мой благотворительный фонд приобрел для украинских защитников всего 50 FPV дронов-камикадзе, 25 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Pro, и по одной модели DJI Mavic 3 Е и DJI Mavic 3 Т с улучшенным эффектом увеличения изображения и тепловизором. Для эффективной работы дронов мы закупили 15 портативных зарядных станций, 15 инверторных генераторов и 5 спутниковых модемов Starlink. При посредничестве Донецкой областной государственной администрации передаем все снаряжение боевым подразделениям. Оно будет спасать жизнь нашим бойцам, уничтожать оккупантов и приближать нашу победу", - сообщил основатель фонда Эдуард Мкртчан, который сейчас берет участие в боевых действиях в Донецкой области.

Благотворительный фонд Мкртчана передал 77 дронов защитникам

Благотворительный фонд Мкртчана передал 77 дронов защитникам

В целом Благотворительный фонд Мкртчана активно помогает военным и гражданским Донбассам. С начала 2023 года на средства фонда для военных приобрели и передали 20 пикапов и внедорожников, 12 установок очистки воды, 12 модемов Starlink, 12 станций EcoFlow и генераторы.

В течение этого и прошлого года благотворители оказали гуманитарную помощь десяткам тысяч гражданских жителей Донецкой области. Люди получили продуктовые наборы, печки буржуйки, генераторы, строительные материалы для восстановления инфраструктуры.

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