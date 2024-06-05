Благотворительный Фонд братьев Мкртчан передал общинам Донецкой области гуманитарный груз

В Донецкую область прибыла очередная партия благотворительной помощи от Благотворительного фонда братьев Мкртчан. В составе груза – детское питание, больничные койки с матрацами, медицинское оборудование для диализа, инвалидные коляски и реабилитационное оборудование, средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов, большая партия огнетушителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как говорится в сообщении, все это предназначено жителям общин Донецкой области в рамках сотрудничества Фонда и Донецкой облгосадминистрации.

В течение трех лет Благотворительный фонд братьев Мкртчан помогает жителям и общинам прифронтовых областей. Граждане получают продуктовые наборы, средства гигиены и бутилированную питьевую воду.

Для восстановления поврежденной врагом инфраструктуры фонд приобрел и передал строительные материалы, энергетическое оборудование, медицинские учреждения Донбасса получают машины скорой помощи, техническое оснащение и медикаменты.