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Благотворительный Фонд братьев Мкртчан передал общинам Донецкой области гуманитарный груз

Среда 05 июня 2024 12:22
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Благотворительный Фонд братьев Мкртчан передал общинам Донецкой области гуманитарный груз Фото: благотворительный Фонд братьев Мкртчан передал общинам Донецкой области гуманитарный груз (пре-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

В Донецкую область прибыла очередная партия благотворительной помощи от Благотворительного фонда братьев Мкртчан. В составе груза – детское питание, больничные койки с матрацами, медицинское оборудование для диализа, инвалидные коляски и реабилитационное оборудование, средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов, большая партия огнетушителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как говорится в сообщении, все это предназначено жителям общин Донецкой области в рамках сотрудничества Фонда и Донецкой облгосадминистрации.

В течение трех лет Благотворительный фонд братьев Мкртчан помогает жителям и общинам прифронтовых областей. Граждане получают продуктовые наборы, средства гигиены и бутилированную питьевую воду.

Благотворительный Фонд братьев Мкртчан передал общинам Донецкой области гуманитарный груз

Для восстановления поврежденной врагом инфраструктуры фонд приобрел и передал строительные материалы, энергетическое оборудование, медицинские учреждения Донбасса получают машины скорой помощи, техническое оснащение и медикаменты.

Благотворительный Фонд братьев Мкртчан передал общинам Донецкой области гуманитарный груз

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Донецкая область Гуманитарная помощь
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