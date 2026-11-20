В Украине обсудили ключевые экономические и налоговые изменения на 2027 год, в частности поддержку предприятий, страхование военных рисков и борьбу с теневой экономикой. Представители власти и бизнеса также определили приоритеты, которые должны помочь предпринимателям работать в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз Украинского Совета Бизнеса (УРБ).

В Киеве состоялся форум "Диалог власти, гражданского общества и бизнеса - экономическая устойчивость и конкурентоспособность", который собрал около 150 представителей правительства, парламента, бизнес-ассоциаций и экспертной среды.

Участники обсудили наполнение государственного бюджета на 2027 год, налоговую политику, евроинтеграционные реформы, поддержку предприятий, которые пострадали от российских обстрелов, и механизмы страхования военных рисков.

Ситуация с бюджетом и налогами

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что ситуация на едином казначейском счете остается контролируемой, а возмещение НДС осуществляется в полном объеме.

По его словам, международная финансовая поддержка и налоги, которые продолжает уплачивать украинский бизнес, позволяют государству увереннее планировать прохождение 2026-2027 годов.

Отдельное внимание министр уделил присоединению Украины к единой зоне платежей в евро (SEPA). Ожидается, что это упростит международные расчеты и уменьшит расходы предпринимателей.

Фото: Сергей Марченко (прессслужба УРБ)

По расчетам Минфина, которые привел президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе, присоединение к SEPA может обеспечить украинскому бизнесу экономию от 70 до 100 млн евро ежегодно.

В то же время глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул сложную ситуацию с государственными финансами.

По его словам, собственные налоговые поступления сейчас покрывают лишь около 30% бюджетных расходов, тогда как в начале полномасштабной войны этот показатель превышал 60%.

"Если мы говорим о стратегическом приоритете на 2027 год, то этот приоритет - выстоять. Выжить. К сожалению, на сегодня у нас это программа и минимум, и максимум, потому что состояние публичных финансов сегодня является критическим", — заявил Гетманцев.

Для бизнеса планируют создать новый фонд поддержки

Одной из ключевых тем форума стало восстановление предприятий, которые понесли убытки из-за российских атак.

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран сообщил, что только в сентябре-октябре в палату поступило около 300 обращений относительно удостоверения форс-мажорных обстоятельств.

По его словам, для создания полноценного фонда восстановления активов необходимо найти источники финансирования на сумму 65-85 млрд гривен.

В свою очередь заместитель министра экономики и окружающей среды Егор Григоренко представил модель нового Фонда поддержки бизнеса.

Она предусматривает страхование военных рисков и расширение инвестиционного кредитования средних и крупных предприятий.

Правительство рассчитывает мобилизовать около 1 млрд долларов внутренних ресурсов без повышения ставки НДС, а также привлечь еще 2-3 млрд долларов от международных партнеров и глобального перестраховочного рынка.

Новые требования к укрытиям и проблемы бронирования

Представители бизнеса также обратили внимание на регуляторные ограничения, которые усложняют работу предприятий.

Народный депутат Ярослав Железняк раскритиковал хаотичное изменение правил для предпринимателей, в частности введение новых требований по обустройству укрытий.

По его мнению, такие требования могут создать дополнительные проблемы для небольших кофеен, магазинов, офисов и предприятий в прифронтовых регионах.

Кроме того, участники форума подняли вопрос бронирования работников и компенсации налогов за товары, уничтоженные в результате обстрелов.

В частности, обсуждался законопроект №16213, который предусматривает механизмы возврата НДС и акцизов за уничтоженную продукцию, отмену штрафов за утраченные документы и списание налогов с уничтоженных товаров.

Борьба с теневой экономикой

Еще одним приоритетом на 2027 год определили детенизацию экономики.

По оценке, которую озвучил Даниил Гетманцев, объем теневого сектора в Украине составляет около 1,3 трлн гривен.

В то же время даже полная детенизация экономики не сможет компенсировать потребность в международной финансовой помощи, которая оценивается примерно в 54 млрд долларов ежегодно.

Участники форума также обсудили необходимость установления четких критериев дробления бизнеса, чтобы противодействовать схемам уклонения от налогообложения без дополнительного давления на добросовестных предпринимателей.

Отдельно речь шла об усовершенствовании работы Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности, введении показателей эффективности их деятельности и усилении контроля за наиболее теневыми секторами экономики.

Что решили по итогам форума

По результатам обсуждений представители власти, бизнеса и экспертной среды договорились продолжить работу над ключевыми экономическими инициативами на уровне парламентских комитетов и совместных рабочих групп.

Среди основных приоритетов - пересмотр обременительных требований к укрытиям, урегулирование критериев дробления бизнеса, введение механизмов страхования военных рисков, поддержка пострадавших от обстрелов предприятий и усиление борьбы с теневой экономикой.