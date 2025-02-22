Бизнес предостерегает: из-за новых правил фармрынка лекарства могут значительно подорожать

Украинское бизнес-сообщество предупреждает, что новое регулирование фармацевтического рынка, которое предусматривает полный запрет маркетинговых сделок, может оставить около 200 тысяч пациентов без доступа к социальным программам поддержки.

Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на заявление бизнес-ассоциаций после совместного совещания с Гослекслужбой Украины.

В обсуждении приняли участие Американская торговая палата в Украине, Ассоциация производителей инновационных лекарств (APRaD), Ассоциация представителей международных фармацевтических производителей (AIPM Ukraine), Европейская бизнес ассоциация (European Business Association), Всеукраинский фармацевтический союз "ФАРМУКРАИНА", Европейская фармацевтическая ассоциация, Аптечная профессиональная ассоциация Украины, Всеукраинская фармацевтическая палата, а также фармацевтические производители KRKA, Pfizer, Servier, фармацевтическая фирма "Дарница" и другие.

Участники встречи отметили, что существует риск прекращения социальных программ поддержки и программ лояльности для пациентов, которые реализуются производителями совместно с аптеками и оформлены как маркетинговые активности, а также, как следствие, ограничение доступности соответствующих лекарственных средств. В целом, по информации, озвученной во время совещания, в различные программы поддержки пациентов вовлечено около 200 тыс. украинцев.

Кроме того, бизнес-сообщество указало на необходимость адаптации маркетинговых практик к европейским стандартам. В то же время они предостерегли, что полный запрет маркетинга может привести к существенному росту цен на лекарства, поскольку именно благодаря маркетинговым соглашениям аптеки удерживали наценку на уровне 14-15% - самом низком за последнее десятилетие.

Кроме того, существует риск потери гибкого управления ценообразованием, в частности из-за отсутствия механизмов обратной корректировки цен, которые позволяют уменьшать стоимость лекарств при повреждении упаковки или сезонных скидках.

По итогам совещания бизнес-сообщество планирует в ближайшее время подготовить в кратчайшие сроки совместные предложения к изменениям в нормативно-правовые акты с целью предотвращения указанных рисков и сохранения стабильности работы операторов рынка.