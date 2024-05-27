Бизнес выступил против законопроекта о незаконном лишении права собственности

Европейская бизнес ассоциация (EBA) обратилась к председателю ВРУ Руслану Стефанчуку и главам депутатских фракций с просьбой не поддерживать законопроект №11195 - по механизму защиты права собственности третьих лиц.

"Законопроектом предлагается предоставить полномочия органам государственной власти принимать решение об обращении взыскания в доход государства 100% пакета акций или других ценных бумаг, прямо принадлежащего юридическому лицу, в структуре собственности которого есть лицо, к которому применена санкция в виде блокирования активов, в случае, если определенный размер участия в таком пакете лица, к которому применена санкция в виде блокирования активов, составляет менее 25%. .

По мнению экспертов ассоциации, хотя проект закона содержит название механизма защиты права собственности третьих лиц, по своей сути он призван установить новый правовой механизм взыскания в доход государства акций, и не только подсанкционных лиц, но и неподсанкционных.

"То есть достаточно любого одного миноритарного акционера у предприятия, на которого СНБО будут наложены санкции, и это предоставляет Камбину право на присвоение частиц, принадлежащих и неподсанкционным лицам. Никакого прозрачного и быстрого механизма восстановления прав собственности всех других неподсанкционных акционеров проектом закона не предусмотрено", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что не выглядит убедительной, и приведенная в проекте закона попытка установить специальную процедуру восстановления прав неподсанкционных лиц через открытие специального условного счета. Кроме того, все акционеры, в том числе неподсанкционные лица, лишаются права участия в юридическом лице и управления им, что почти наверняка приведет к остановке работы бизнеса.

"Подобные законодательные предложения не могут иметь место в демократическом правовом государстве, поскольку они не только не защищают акционеров, а создают широкие возможности для противозаконного вмешательства государства в право собственности и другие имущественные и неимущественные права. В случае принятия проекта закона будут нарушены основные конституционные права неопределенного" круги лиц, и международные обязательства нашего государства, а Украина потеряет любые инвестиционные перспективы.