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Бизнес предлагает привлечь банки для погашения задолженности на рынке электроэнергии, - ЭВА

Вторник 01 октября 2024 16:40
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Бизнес предлагает привлечь банки для погашения задолженности на рынке электроэнергии, - ЭВА Фото: бизнес предлагает привлечь банки для погашения задолженности на рынке электроэнергии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Европейская бизнес ассоциация обратилась к правительству Украины с предложением использовать высокую ликвидность банковской системы для погашения задолженности на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу EBA.

Проблема накопления долгов существенно беспокоит бизнес и оказывает негативное влияние как на подготовку к осенне-зимнему периоду, так и на привлечение новых инвестиций в отрасль.

"Эксперты ассоциации обращают внимание на то, что эта задолженность по цепочке распространяется на весь рынок э/э: операторов системы распределения, "Укрэнерго", "Гарантированный покупатель" и производителей из ВИЭ. Соответственно, ЕБА считает решение этой проблемы крайне важным и насущным вопросом, требующим максимального привлечения всех заинтересованных сторон", - отмечают в ЕБА.

По мнению компаний-членов ассоциации, одним из обсуждаемых в экспертных кругах вариантов быстрого решения этой проблемы может быть использование высокой ликвидности украинских банков для предоставления целевого финансирования "Энергоатома".

"Как результат – быстрое погашение задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель" и плановый возврат заемщиком кредитных средств за счет дохода от текущей деятельности. Таким образом, рынок насытится ликвидностью перед началом отопительного сезона и будет возможность погасить задолженности перед инвесторами в распределенную генерацию", - подчеркивают в ассоциации.

Ранее главный эксперт по возобновляемой энергетике Проекта энергетической безопасности USAID Александр Мартынюк заявил, что долги в энергетике уменьшают желание инвесторов строить новые электростанции. Экс-замминистра энергетики Алексей Рябчин также считает, что долги в энергетике могут привести к ухудшению ситуации в отрасли.

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Электроэнергия EBA - The European Business Association ("ИБиЭй")
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