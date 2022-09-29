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Бизнес отметил шаги власти в борьбе с нелегальным рынком табака и ждет судебных решений

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Четверг 29 сентября 2022 10:30
Бизнес отметил шаги власти в борьбе с нелегальным рынком табака и ждет судебных решений Фото: бизнес отметил шаги властей в борьбе с нелегальным рынком табака (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Проблема существования нелегального табачного бизнеса искажает честную конкуренцию и представляет большую проблему для страны и, в частности, ее экономики, на которой уже долгое время акцентирует внимание работающий в стране прозрачный бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской бизнес-ассоциации (EBA).

"В последние несколько лет Европейская бизнес ассоциация неоднократно обращалась в органы государственной власти и правоохранительные органы с просьбой ввести эффективные меры выявления нелегальных предприятий, способствовать эффективной борьбе с теневой сектором экономики, более того, рассмотреть усиление ответственности за производство и торговлю нелегальной табачной продукцией. К сожалению, до последнего времени данная проблема не получала должного внимания", - подчеркнули в EBA.

В то же время в ассоциации заявили, что в течение августа-сентября 2022 года в стране наблюдаются достаточно активные действия правоохранительных органов по выявлению теневого рынка табачной продукции.

"В частности, подразделениями правоохранительных органов был выявлен ряд мест производства нелегальной табачной продукции, в частности в Одесской области и Днепре, и изъяты значительные объемы подделок известных мировых брендов, сырья, оборудования и упаковки, которые использовались при производстве нелегальной продукции. В настоящее время несколько достаточно масштабных дел было передан в суд и прозрачный бизнес надеется на справедливые и законные решения, которые приведут к сокращению доли нелегальной табачной продукции уже в конце этого года. Более того, бизнес ожидает активных действий по борьбе с теневыми рынками и в других секторах экономики, ведь, по разным подсчетам, ее уровень составляет от 30% до 60% в зависимости от сектора, что, безусловно, очень подрывает экономическую устойчивость страны, что тем более недопустимо в столь сложное для страны время", - добавили в ассоциации.

Напомним, по данным мониторинга нелегальной торговли табачными изделиями в Украине от Kantar Украина, на октябрь 2021 года подделки занимали около 17% в общей структуре торговли табаком (а в 2020 году доля такой продукции достигала 6,9%).

При таких объемах нелегальной торговли годовые потери государственного бюджета от неуплаченных налогов оцениваются более чем в 15,5 миллиарда гривен.

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Европейская бизнес ассоциация
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