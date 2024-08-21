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Бизнес за полгода построил 200 МВт зеленой генерации

Среда 21 августа 2024 12:56
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Бизнес за полгода построил 200 МВт зеленой генерации Фото: бизнес за полгода построил 200 МВт зеленой генерации (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Частные компании за первое полугодие выстроили около 200 МВт мощностей возобновляемой энергетики для покрытия собственных нужд.

Об этом заявил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Бизнес за половину года в Украине построил около 200 мегаватт солнечных станций – это одна пятая от мощности энергоблока атомной электростанции. И это как раз такие электростанции для покрытия собственных нужд", - сказал Игнатьев.

По его словам, строили такую генерацию в первую очередь гостиницы, ритейл, крупные торговые центры, офисные и складские помещения.

"То есть тенденция положительная. А военное положение и постоянные обстрелы нашей энергосистемы стали стимулом создания таких проектов, в первую очередь для бизнеса", - пояснил эксперт.

Также он отметил, что проекты зеленой энергетики реализуются еще и в социальной сфере с помощью муниципалитетов.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет около 16 млрд грн и вызван недоплатами со стороны компании "Энергоатом". Кроме того, еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами в ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии и, соответственно, невозможность полностью рассчитаться за услугу по увеличению доли электроэнергии по ВИЭ.

По мнению экспертов, в Украине наблюдается избыток ликвидности банков, который следует использовать для решения проблемы многомиллиардных долгов компании "Энергоатом" на рынке электроэнергии. Отмечается, что такое решение долгового кризиса на энергорынке будет способствовать строительству зеленой генерации.

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