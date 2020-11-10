У бізнес-омбудсмена заявили, що кількість скарг на ДПС продовжує зростати

Фото: Марчін Свєнчіцький (РБК-Україна)

Попри те, що карантин вплинув на безліч аспектів діяльності підприємців і змусив зменшити темпи ділової активності, кількість звернень підприємств до Ради бізнес-омбудсмена щодо порушення держслужбовців в Україні продовжує зростати. У липні-вересні 2020 отримано 439 скарги, що на 14% більше, ніж у другому кварталі 2020 року.

Про це повідомляє сайт Ради бізнес-омбудсмена.

Зокрема, значно зросла (з 138 в IV кв. 2020 до 201 в III кв. 2020) кількість скарг підприємців про призупинення реєстрації податкових накладних - на 46% більше попереднього кварталу і на 118% більше аналогічного кварталу 2019 року.

Також удвічі (з 13 до 22 скарг) зросла кількість звернень підприємців щодо затримок в митному оформленні. Таким чином, митні питання увійшли в ТОП-3 звернень бізнесу, повідомляють в Раді бізнес-омбудсмена.

За даними омбудсмена, найчастіше зверталися представники українського малого і середнього бізнесу. 9 з 10 скарг надійшли від українських підприємств, а 10% звернень подали компанії з іноземними інвестиціями.

Частка скарг МСБ становила 79% всіх звернень.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький заявив, що при певних умовах економіка України може за 15 років досягти рівня Польщі.