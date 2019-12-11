Бізнес готовий до добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу задля збереження його загального терміну, - ЄБА

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Експерти закликають найближчого пленарного тижня прийняти законопроект №2543

Бізнес готовий піти на добровільне зниження "зеленого" тарифу задля збереження його загального терміну, що передбачається законопроектом "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543). Про це заявив менеджер комітетів Європейської бізнес асоціації Ігор Гоцик на засіданні Комітету Асоціації з палива та енергетики 10 грудня.

"Було повне розуміння позицій як бізнесу, так і народних депутатів. розуміння, я маю на увазі позицій один одного. І фактично бізнес стояв на позиції єдиного голосу індустрії, коли фактично більшість, сьогодні присутня, висловлювала одні й ті самі тези, за виключенням деяких пунктів. Те, що ми бачили сьогодні на засіданні комітету, це те, що бізнес, індустрія фактично стоять на єдиних позиціях. Незважаючи на те, що це сонячна генерація, це вітер. Тому що проблеми єдині для всіх. І вже власне бізнес готовий зробити крок вперед для того, щоб піти на добровільне пониження тарифу задля збереження його загального терміну. І це насправді критично важливе питання", - сказав Гоцик.

Законопроект підготовлений на виконання доручення президента України Володимира Зеленського, який на українсько-литовському економічному форумі 27 листопада заявив, що ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде і українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.

Експерти закликають найближчого пленарного тижня прийняти законопроект №2543, акцентуючи увагу на тому, що учасники ринку ВДЕ очікують - запропоновані документом норми мають почати діяти якомога швидше.

"Добре, що ми маємо зареєстрований законопроект, але ті компанії, з якими я спілкуюся, мають питання - коли він буде прийнятий", - заявив радник юридичної компанії Dentons Максим Сисоєв.

Проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543) зареєстрований у Верховній раді 6 грудня 2019 року. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Лесі Василенко, проект дозволить державі дотриматись зобов’язань перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження через виплати за "зеленим" тарифом на ринку енергетики.