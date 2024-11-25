Бойцы получили от "Метинвеста" Ахметова "стальных укрытий" на 300 млн гривен

Компания "Метинвест" передала Силам обороны уже около 700 укрытий, которые называют "стальными укрытиями". Зарытые в землю, эти постройки способны спасти жизнь даже от артиллерийских обстрелов. А внутри – оборудованы с максимальным комфортом, чтобы бойцы могли отдохнуть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УП .

Эти укрытия "Метинвест" передает на фронт бесплатно: стоимость их изготовления достигла уже 300 млн гривен.

Универсальные укрытия работники "Метинвеста" разработали в диалоге с военными. Теперь их сваривают на нескольких засекреченных участках сотнями штук. подземные штабы, и даже построили первый в Украине подземный госпиталь для военных.

В работу над укрытиями запущено сразу несколько разных площадок, выполняющих свою часть работы или дублирующих друг друга для большей массовости производства. Ко всему процессу привлечены вальцовщики, котельники, крановые машинисты, газорезчики, сборники металлоконструкций, маляры и куча других специалистов. На производство каждого укрытия уходит до 165 человеко-часов работы.

Универсальность сооружения позволяет производить укрытие массово. И, по словам операционного директора "Метинвеста" Александра Мироненко, компания способна в разы увеличить производство подземных укрытий – но для этого требуются прямые контракты с Минобороны. Поскольку продукция уже зарекомендовала себя в бою, сейчас ведутся переговоры о первом государственном заказе.

Чтобы это стало возможным, постройки уже официально проходят процедуру сертификации, которая открывает дорогу к первым соглашениям. Государственные контракты позволят компании забронировать рабочих, занимающихся изготовлением сооружений, создать новые рабочие места и получать средства для дальнейшего развития технологии.

Армии выгоднее покупать модульные укрытия именно в Украине. По словам Мироненко, аналогичная продукция от иностранных производителей может быть чуть ли не вдвое дороже. Это объясняется тем, что "Метинвест" имеет вертикально интегрированную производственную цепь, более короткую логистику на фронт, и в Украине значительно более дешевая рабочая сила.

Ну а пока государственные ведомства только готовятся к официальным закупкам, компания сосредоточена на поставках стальных "крыевок" на фронт прямо сейчас и бесплатно.

"На южном направлении сейчас служат многие наши работники. Если хоть какое-то из этих сооружений защитит их жизнь и они вернутся домой, то я считаю, компания выполнила свою миссию", - говорит один из руководителей производства.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания "Метинвест" направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд. грн. Из них 4,4 млрд грн – это средства на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.