Бойцы бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого получили от общины Киева 750 дронов, - Кличко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Громада столицы продолжает помогать нашим защитникам. Сегодня передали 750 дронов разных типов бойцам отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ. На передовую, в частности, отправились: 100 БпЛА Mavic 3Т, 250 Mavic 3 PRO и 400 дронов FPV10", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что бойцы президентской бригады в феврале - марте 2022 года обороняли Киев и его пригороды. После освобождения оккупированных городов и поселков Киевщины бригада сражалась с врагом на Харьковщине, а также на Донбассе - под Бахмутом и Авдеевкой. И сегодня она продолжает защищать Украину на самых горячих участках фронта.

С начала этого года Киевская громада уже выделила на потребности президентской бригады 100 млн грн, подчеркнул Кличко. А общая сумма помощи военным от киевлян в 2024 году уже достигла 8,6 млрд грн.

"Напомню, в этом году столица уже выделила для помощи военным 8,6 млрд грн. Только в сентябре от громады Киева мы передали на фронт 1700 дронов Mavic разных типов. Продолжаем помогать нашим защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за внебюджетные средства", - подчеркнул Кличко.

Накануне Виталий Кличко сообщал, что Киев передал бойцам трех бригад на Харьковское направление партию ночных fpv-дронов и "Мавиков", системы РЭБ, два ремонтных авто, генераторы и Starlink.

Также сообщалось, что Виталий Кличко посетил защитников на Донбассе и на Купянском направлении. Передал четырем бригадам от громады Киева 550 дронов Mavic 3Т, системы РЭБ и антидроновые ружья.