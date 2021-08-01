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Біткойн подорожчав до максимуму з середини травня

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Неділя 01 серпня 2021 15:30
Біткойн подорожчав до максимуму з середини травня Фото: біткойн знову подорожчав до 42 тисяч доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн подорожчав у неділю, 1 серпня, до 42 606 доларів, найвищого рівня з 18 травня. Найбільша криптовалюта в світі продовжує набирати обертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Біткойн, який протягом декількох тижнів мав тенденцію до зниження в порівнянні з рекордом середини квітня близько 65 тисяч доларів, тепер зростає більше тижня. Підтримуючі коментарі Ілона Маска і Кеті Вуд допомогли вивести його з тенденції до зниження. Допомогли також заяви Amazon, пов'язані з цифровими активами, і пов'язані з цим спекуляції.

Едвард Мойя, старший аналітик ринку Північної Америки в Oanda Corp., висловив застереження щодо недавнього ривка. "Роздрібний інтерес високий, тоді як інституційний інтерес дещо відстає і потребує нових схвалень", - сказав він.

"Буде не дивно, якщо біткойн розширить торговий діапазон від 30 тисяч до 42 тисяч доларів і спробує досягти 45 тисяч доларів. Однак для того, щоб перевищити 50 тисяч доларів, біткойнов будуть потрібні певні зусилля. Тільки остаточний прорив вище 50 тисяч доларів приверне нові потоки і сигналізує про зміну більш широкого напрямку ринку", - сказав Панкадж Балані, генеральний директор біржі криптодерівативів Delta Exchange.

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