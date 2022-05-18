Біржа QMALL запускає криптобанк та найбільший лаунчпад в Європі

Українська криптобіржа QMALL в партнерстві з банком МТБ планує випуск пластикових карт з підтримкою криптовалют, якими можна буде розплачуватися за товари й послуги і навіть знімати фіатні гроші в будь-яких банкоматах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CEO проекту Богдана Прилепу.

Щоб отримати карту, необхідно подати заявку і зробити внесок від 200 токенів QMALL в Qbox з прибутковістю в 36% річних. Qbox це стейкінг пул, в який користувачі депонують токени для підтримки блокчейн мережі, отримуючи за це винагороду.

Прийом онлайн-заявок на карти відкриється на біржі найближчим часом.

Також, команда QMALL повідомляє, що з 15 червня буде запущений перший проект на лаунчпаді біржі. Інвестиційний майданчик стане найбільшою в Європі, доступною для криптовалютних стартапів з різних країн. Користувачі зможуть інвестувати в криптопроекти тільки за допомогою використання біржового токена. Таким чином, біржа створює додаткові стимули для покупки і зберігання токена QMALL, що найімовірніше призведе до збільшення попиту на актив.

Для запуску лаунчпада компанія уклала партнерство з Sophia Antipolis - найбільшим IT парком Європи, і перемістила центральний офіс Біржі на мальовничий південь Франції, в місто Ніццу.

Філіп Маріані(Philippe Mariani), директор найбільшого технопарку Європи Sophia Antipolis і Богдан Прилепа(Bohdan Prylepa), співзасновник QMALL

Також з 1 червня на платформі будуть додані пари з євро, а у вересні 2022 року планується випуск пластикових карт з підтримкою Євро, інтегрованих з європейськими платіжними системами.

До кінця 2022 року криптобіржа планує запуск власного метавсесвіту.

Нагадаємо, один із засновників проекту Микола Удянський - український IT-бізнесмен, який входить в ТОП-100 найбагатших українців 2021 року за версією Forbes.

Своєю чергою, Богдан Прилепа - CEO і засновник біржі Qmall, який запустив до цього безліч блокчейн-стартапів і криптовалютних бірж, що входять в ТОП-100 бірж на coinmarketcap.