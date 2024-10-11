Большинство украинцев не готовы покидать дома у фронта: что может сделать государство, чтобы это изменить

В случае обострения военной ситуации подавляющее большинство жителей прифронтовых населенных пунктов все еще выбирают для себя никуда не переезжать. Незначительный процент граждан, все же рассматривающих для себя возможность выбрать другой дом, ВПЛ становиться не спешат.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Одна из причин – нерешенность жилищного вопроса для них на новом месте жительства. Поэтому поддержка государства в решении этого вопроса ради их безопасности должна становиться больше.

По ее словам, жители таких прифронтовых городов как Чернигов, Одесса, Запорожье, Николаев, Харьков и Днепр в большей половине случаев при обострении военной обстановки выбирают оставаться там, где живут сейчас. Впрочем, в текущем году процент таких граждан несколько снизился.

"В прошлом году на Черниговщине 59% жителей выбрали никуда не переезжать, но в текущем году таких граждан несколько меньше – 56%. В Николаеве по состоянию на 2023 год 56% уехали бы, а в нынешнем – 54%. В Запорожье 57% и 52%. В Днепре 61% и 54%. Аналогичная ситуация в Одессе и Днепре. А в Харькове и Сумах количество людей, которые выбрали бы остаться, уменьшилось на 10%", - отметила Шуляк.

Очевидно, подчеркнула она, что люди все же начинают задумываться над этим, что по соображениям безопасности лучше переехать в более спокойные регионы, но процент таких все еще чрезвычайно мал. Да, в Харькове рассматривают возможность переезда в другую область 11%, при том, что в прошлом году таких людей было 13%. В Николаеве стать переселенцами были готовы 8% опрошенных в текущем году и 12% в прошлом. Впрочем, в Запорожье, Одессе и Сумах за год настроения, к счастью, изменились – процент граждан, готовых на переезд несколько увеличился, однако он остается в пределах 10%.

Еще меньше граждан, рассказала Шуляк, готовы переезжать за границу в случае, если ситуация с военными действиями ухудшится. Только 6-9% жителей прифронтовых городов готовы покинуть свои дома и переехать в другие страны. Остаться в своей стране удивительно важно для украинцев, подчеркнула парламентария, поэтому государство должно поддерживать эти решения своих граждан.

Как отметила Шуляк, одной из причин, почему украинцы не спешат переезжать в другие - более спокойные регионы, является неготовность органов местного самоуправления принимающих общин способствовать интеграции новых жителей.

Значительное количество украинских общин, подчеркнула она, до сих пор относятся к переселенцам как к временному явлению, поэтому и сами ВПЛ не стремятся оставаться там надолго. И это нужно исправлять: создавать для переселенцев все условия, чтобы им хотелось сделать новые места своего проживания своим домом. Поэтому именно от органов местного самоуправления будет зависеть, будут ли созданы на их территории возможности для этого.

По ее словам, из-за войны количество жителей в отдельных общинах выросло на 25%, что существенно увеличивает нагрузку на сеть социальных услуг – образование, медицину, административные услуги и т.д. Таким образом, некоторые принимающие общины относятся к ВПЛ как к временным жителям. Но с точки зрения развития общины такой подход в большинстве своем неэффективен.

"В настоящее время в Украине насчитывается более 4 млн внутренне перемещенных лиц, 26% из которых нуждаются в социальной защите. Причем речь идет не только о решении их жилищного вопроса, но и о помощи в трудоустройстве, экономической и социальной реинтеграции. Ключевая роль в этом процессе именно у принимающих общин. Некоторые из них понимают важность создания условий для оседлости переселенцев на их территории, поскольку это поможет им увеличить налоговые поступления в местные бюджеты и конкурентности перед другими общинами, а некоторые нет", – подчеркнула Шуляк.

Она также подчеркнула, что важнейшим пунктом, который будет способствовать оседлости граждан на новом месте жительства, является решение их жилищного вопроса. Речь идет, в частности, о большей доступности для граждан программы "єОселя". Последние изменения в ней, которые на днях анонсировало Правительство и которые направлены на повышение доступности ее условий для ВПЛ, касаются только увеличения возраста жилья, которое могут приобрести переселенцы – им разрешили покупать жилье на вторичном рынке по всей территории Украины – речь идет о жилье в возрасте до 10 лет вместо трех.

"Но этого недостаточно - следует уменьшить для ВПЛ размер первого - с 20% до по меньшей мере до 15%. Еще одно необходимое изменение – уменьшение для ВПЛ процентной ставки за пользование кредитом. На сегодняшний день кредитная ставка для военных-контрактников, силовиков, учителей, медиков и ученых составляет 3%, а для участников боевых действий, ветеранов, переселенцев и всех, кто не имеет собственного жилья - 7%. Так что мы настаиваем, чтобы этой категории заемщиков также разрешили пользоваться государственной ипотечной программой под 3% годовых", - добавила Шуляк.