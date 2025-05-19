Большинство населения негативно воспринимают глав военных администраций на местах, - соцопрос

Более половины (53,8%) опрошенных жителей Украины, ничего не знают о деятельности глав областных военных администраций их областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные социологического исследования, проведенного компанией "Социополис".

При этом 54,6% заявили, что негативно отнеслись бы к ситуации, если бы в их громаде вместо избранного главы центральной властью был бы назначен глава военной администрации.

Подавляющее большинство опрошенных жителей Украины в той или иной степени знакомы с деятельностью городских (поселковых, сельских) глав их общин - ничего не знают о деятельности глав общин только 17,7% опрошенных.

В целом среди всех опрошенных оценка деятельности глав общин является скорее одобрительной, чем не одобрительной, - 44,5% опрошенных относятся к работе глав их общин положительно (полностью или скорее), а 29,8% оценивают работу глав их общин полностью или скорее отрицательно.

"По мнению подавляющего большинства опрошенных (73,1%), в случае, когда в громаде нет главы, за состояние дел в ней должен отвечать исполняющий обязанности главы громады, избранный городской (поселковой, сельской) радой. Лишь единичные респонденты считают, что в таких случаях за состояние дел в громаде должен отвечать представитель или орган центральной власти, в частности президент Украины (такой вариант ответа назвали лишь 3,7% опрошенных), Верховная Рада Украины (1,9%) или Кабинет министров Украины (0,8%)", - отмечается в исследовании.

Лишь 5,2% респондентов считают, что глава их общины должен полностью поддерживать курс центральной власти, даже если это противоречит интересам общины.

Подавляющее большинство - 51,4%, выступают за то, что глава их общины должен иметь собственную позицию и инициативы, даже если они противоречат курсу центральной власти, но если это отвечает интересам их общины.

Напомним, экс-нардеп Александр Черненко 11 апреля обнародовал текст законопроекта авторства председателя ВРУ Руслана Стефанчука "О внесении изменений в "Избирательный кодекс Украины" относительно ограничения количества сроков пребывания в должности городских голов".

Речь идет об ограничении количества каденций для городских голов двумя стоками при жизни. По словам Черненко, инициатива выглядит как универсальная, но в первую очередь бьет по тем, кто уже давно у власти на местах: Кличко в Киеве, Труханов в Одессе, Филатов в Днепре. При этом ни один из этих городских голов не находится на должности так долго, как мэр Львова Андрей Садовый - он руководит городом с 2006 года.