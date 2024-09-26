Больше, тоньше и интеллектуальнее: детали релиза iPhone 16 и других новинок на Apple Glowtime

Ивент Apple 2024 года под названием "Glowtime", состоявшийся 9 сентября, подарил миру ряд долгожданных новинок. Компания представила умные часы Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2, наушники AirPods 4, а также iPhone нового поколения – 16 и 16 Pro.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Алло".

Apple Watch Series 10 и Ultra 2

Начнём с умных часов. Series 10 стали самыми тонкими Apple Watch за всю историю линейки. При этом дисплей новинки на 30% больше, чем у предыдущих моделей — так что места на экране теперь хватит всем и каждому.

Кроме того, в Series 10 нас ждут:

новые цвета и материалы корпуса – полированный алюминий в оттенках Rose Gold и Black, а также версии Natural Titan и Gold Titan;

инновационные функции отслеживания здоровья, например, определение апноэ во сне;

возможности для водных видов спорта – встроенный датчик глубины и температуры воды.

Apple Watch Ultra 2 также представлен в новом исполнении. Эта модель имеет корпус из черного титана с матовой отделкой. Устройство работает на watchOS 11, который включает расширенные функции с использованием искусственного интеллекта, а также новые циферблаты и приложения.

AirPods 4 и обновление линейки AirPods

Apple представила обновленные наушники. AirPods 4 обладают новым дизайном, направленным на улучшение комфорта и качества звука. Они оснащены чипом Apple H2 и получили обновленную акустическую архитектуру с открытым дизайном. AirPods 4 хранятся и заряжаются в наиболее компактном кейсе, который имеет порт USB-C и обеспечивает до 30 часов автономной работы.

Также компания анонсировала версию с функциями активного поглощения и прозрачности. Эта модель поддерживает беспроводную зарядку кабелем от Apple Watch и зарядными устройствами, сертифицированными по стандарту Qi. Также устройство имеет встроенный в футляр динамик и систему локаторов.

Чем еще запомнится обновление линейки AirPods:

Революционными функциями слухового здоровья в AirPods Pro 2:

Измерением слуха – 5-минутный клинически валидированный тест, который можно пройти дома с помощью iPhone и AirPods Pro.

Режимом слухового аппарата – превращает AirPods Pro в персонализированный слуховой аппарат, усиливая конкретные звуки в реальном времени для людей с легкой и умеренной потерей слуха.

Защита слуха — активно снижает громкие и прерывистые шумы 48000 раз в секунду с помощью машинного обучения на чипе H2.

Новыми цветами AirPods Max и зарядкой через USB-C.

В общем обновилась фирменная гарнитура Apple как аппаратно, так и программно.

iPhone 16 и 16 Plus - новая эра iPhone с Apple Intelligence

Переходим к главным героям вечера – новеньких iPhone 16 и 16 Plus. Apple называет их первыми айфонами новой эры – эры искусственного интеллекта Apple Intelligence. Бета-версия Apple Intelligence будет доступна нынешней осенью на всех моделях iPhone 16, а также на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Для работы бета-версии необходимо выбрать английский (США) как язык Siri и язык операционной системы на устройстве.

Внешне нас ждут:

новые яркие цвета;

крепкий алюминиевый корпус с повышенной защитой.

Внутри еще интереснее:

новейший чип A18 с модулем Neural Engine, в том числе для функций ИИ Apple Intelligence;

новая Fusion камера с 48 Мп основным модулем, новым сверхширокоугольным датчиком с автофокусом и режимом макросъемки, ранее доступным только на моделях серии Pro;

кнопка Action Button и совершенно новая и очень удобная и интересная Camera Control;

Visual Intelligence, позволяющий моментально получать информацию об объектах в кадре.

Улучшенное время автономной работы реализуется как благодаря новому чипу, так и силам увеличенного аккумулятора.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max – наиболее продвинутые

Ну и напоследок – самые мощные и технологичные iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Корпус новинок выполнен из титана, а дисплеи стали еще больше – 6.3 и 6.9 дюйма соответственно. Экраны окружены супертонкими рамками, что выглядит просто потрясающе.

За производительность Pro-моделей отвечает чип A18 Pro с улучшенными возможностями графического процессора. Также нас ждут:

основная камера на 48 Мп и сверхширокоугольный модуль на 48 Мп с поддержкой съемки в профессиональном формате Apple ProRaw;

телефото с 5-кратным зумом в обеих моделях;

продвинутые видеовозможности – замедленного видео в формате Dolby Vision 4K с частотой 120 кадров/с и цветокоррекции;

новая кнопка Camera Control;

аудио студийного уровня – 4 микрофона, запись пространственного звука, функция Audio Mix, которая позволяет по-новому редактировать голос и фоновый шум на видео благодаря нескольким голосовым эффектам: в кадре, в студии и как в кино.

Apple не перестает поднимать планку качества и инноваций, и в 2024 году компания снова представила наиболее технологичную линейку – на этот раз с продвинутыми возможностями на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence. Также компания задала новые стандарты в категориях умных часов и наушников. Предзаказ на новинки Apple стартует уже 20 сентября, а с 27 сентября они появятся на полках магазинов. Следите за обновлениями на АЛЛО!