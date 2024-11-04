Более трети украинцев считают, что "єВідновлення" нужно расширять, - Шуляк

Более трети украинцев считают, что программу компенсаций "єВідновлення" однозначно нужно расширять, а деньги предлагают искать за счет борьбы с коррупцией, уменьшения количества государственных служащих и размера их зарплат.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она отметила, что осведомленность украинцев о возможности получить компенсацию "есть єВідновлення" достаточно высока - по результатам исследования, о программе и ее возможностях знают почти 80% опрошенных. И это безусловный плюс. Более того, 36% граждан считают, что его однозначно нужно расширять. Речь идет, в частности, о запуске этапа выплат для граждан, чье разрушенное или поврежденное жилье находится на временно оккупированных территориях.

Это, по словам Шуляка, важно не только для решения жилищного вопроса тысяч украинцев, которые были вынуждены убегать от последствий оккупации на востоке Украины, но и учитывая, что враг использует все возможные варианты, чтобы привлекать на свою сторону как можно больше украинцев. И промедление в расширении программы "єВідновлення" - одна из таких возможностей.

"Оккупационные власти сообщили о якобы расширении своей программы компенсации для жителей Бахмута и Соледара в конце апреля. Оккупанты обещают выплачивать компенсацию как за уничтоженное, так и за поврежденное жилье, но на сегодняшний день все это остается на уровне промоакции - выплаты для жителей Мариуполя и Волновахи, которые якобы начали оккупанты еще в конце 2022 - начале 2023 года, так и остаются на уровне обещаний. . С реальными выплатами дела обстоят не очень - из-за военных действий комиссии оккупационных властей не могут обследовать жилье. И это – прекрасный повод для того, чтобы выплаты так и оставались на уровне обещаний", - рассказывает Шуляк.

При этом она отмечает, что именно эти громкие анонсы заставляют потерявших надежду людей начать отчаиваться в помощи собственного государства. Этому нужно помочь, для чего нужно не только не сворачивать программу из-за нехватки финансирования, но и расширять ее.

Отвечая на вопрос "Из каких источников нужно взять ресурсы для этой программы?", добавила парламентария, 62,9% опрошенных считают, что за счет борьбы с коррупцией, 59,9% - за счет уменьшения количества государственных служащих, 49,5% - за счет ограничения зарплаты государственным служащим. Кроме того, каждый третий респондент (33,9%) считает, что необходимо уменьшить штат и зарплаты правоохранителям.

"При этом, не менее пятой части опрошенных граждан считает, что источниками финансирования "єВідновлення" могут стать помощь международных партнеров - 29%, средства от приватизации - почти 20%, уменьшение расходов на культуру - почти 19%. Есть смысл рассматривать все возможные варианты", – считает Елена Шуляк.

Она добавляет, что успешный опыт привлечения международного финансирования для реализации программы "єВідновлення" у Украины уже есть. Так, начиная с начала года для финансирования "єВідновлення" 200 млн долларов предоставил Всемирный Банк. Положительно оценил механизмы "єВідновлення" и Банк Совета Европы, который уже предоставил для финансирования программы первый транш в размере 100 млн евро.

"Поэтому следует доносить важность программы и параллельно вести переговоры с нашими партнерами относительно дальнейшего выделения средств на "єВідновлення". Наша цель - чтобы программа "єВідновлення" продолжалась и расширялась. Это залог победы Украины, поскольку обеспечивает поддержку украинцев", - резюмировала Шуляк.