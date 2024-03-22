Белоцерковец о приглашении Кличко на заседание ВСК: впервые за два года вспомнили о Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня по приглашению народных депутатов посетил заседание недавно созданной Временной специальной комиссии ВР по Киеву. Во время выступления на ВСК Кличко отметил, что столичная громада ожидает решения проблем тех критических объектов, которые находятся на балансе государства.

"Мы говорим о критических объектах, от которых сегодня зависит жизнедеятельность города. Мост Патона, который находится в критическом состоянии, взяло на себя государство, чтобы его отстроить. Сегодня ничего не происходит. Дарницкий мост, также находящийся на балансе государства. , уборка и доведение до сдачи в эксплуатацию этого моста уже много лет также не проводится. У нас много вопросов, касающихся культурного наследия. Гостиный двор, который также государство забрало от общины. здание стоит прямо на ветке метро и сверху постоянно капает", - перечислил проблемы Виталий Кличко.

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Он подчеркнул, что таких проблемных объектов государственной собственности очень много в Киеве.

"Надеемся, что депутаты Верховной рады будут приобщаться к происходящим в городе Киеве событиям. От города Киева зависит вообще стабильная ситуация по всей стране. И каждый город или городок смотрит на Киев - стабильная ситуация или нет", - подчеркнул Кличко.

Белоцерковец также отметил, что проблемами столицы центральные власти заинтересовались впервые за два года.

"Центральная власть впервые за более двух лет войны сделала вид, что вспомнила о Киеве. Пригласили мэра столицы на заседание ВСК. Сделали это чисто для своей картинки, но узнали о себе много нового. Например, пока они давят на киевлян, Гостеприимный двор и Дом Сикорского - на балансе у центральной власти - стоят заброшены, хотя община не раз обращалась передать на баланс города объекты, стоят заброшенные Дарницкий мост и мост Патона, которые территориально в Киеве, а в реальности - на балансе чиновников из центра", - заявил Белоцерковец.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада в конце февраля приняла постановление об образовании Временной специальной комиссии по исследованию эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения.

Возглавил комиссию народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин.