В Белом доме опровергли информацию об отправке мигрантов в Гуантанамо

Администрация президента США Дональда Трампа не планирует отправлять тысячи нелегальных мигрантов, среди которых есть и украинцы, на военную базу в Гуантанамо. Информация СМИ не соответствует действительности.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт написала в соцсети Х .

Что пишут СМИ

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа якобы планирует отправить тысячи нелегальных мигрантов, среди которых есть и украинцы, на военную базу в Гуантанамо.

По словам неназванных официальных лиц, которые знакомы с этим вопросом, перевозка нелегальных мигрантов начнется уже на этой неделе. Мигранты же происходят из разных стран, включая Британию, Италию, Германию, Турцию, Ирландию, Францию и Украину. В частности среди них много граждан Гаити.

Подготовка к переводу включает медицинское обследование девяти тысяч человек, чтобы определить, достаточно ли они здоровы, чтобы их отправили в Гуантанамо. Тюрьма же известна тем, что в ней содержались подозреваемые в терроризме и другие лица, которые были захвачены на полях битвы после 11 сентября.

Свое решение чиновники администрации Трампа якобы объясняют тем, что Штатам нужно освободить места во внутренних местах заключения, которые стали переполненными из-за обещания главы Белого дома осуществить крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в американской истории.

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