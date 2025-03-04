В Белом доме резко высказались о Зеленском: "устали оплачивать счета"
Президент США Дональд Трамп критикует президента Украины Владимира Зеленского за отказ от мирных переговоров. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американцы устали оплачивать войну в Украине.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Fox News.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен выразить благодарность Соединенным Штатам и американским налогоплательщикам за финансирование национальной безопасности и обороны Украины.
Левитт отметила, что в прошлую пятницу Зеленский был близок к подписанию экономического соглашения по природным ресурсам, однако отказался от него.
"Он поставил телегу впереди лошади и укусил руку, которая его кормит", - отметила Левитт, подчеркивая, что американский народ больше не готов оплачивать счета за войну в Украине.
Она добавила, что Трамп стремится достичь мирного соглашения, но это, по ее мнению, не является приоритетом для Зеленского.
Напомним, что недавно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не признает реалий войны и продолжает требовать помощь без должной благодарности.
США больше не готовы безусловно финансировать конфликт и ставят условие на достижение длительного мира.
Левитт также отметила, что во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете между лидерами возникло напряжение из-за отказа Зеленского принять сложность ситуации.