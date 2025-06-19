У Трампа призвали Верховный суд не форсировать решение касательно пошлин

Белый дом призвал не ускорять судебный процесс о спорных тарифах на импорт по иску двух частных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой отклонить ходатайство об ускоренном рассмотрении дела о введенных ранее масштабных импортных тарифах.

В Белом доме отмечают, что судьям необходимо предоставить больше времени для прохождения всех процессуальных этапов в низших инстанциях.

Указанное представление было подано на следующий день после того, как два семейных предприятия - Learning Resources Inc. и hand2mind Inc. - обратились в суд с просьбой вынести решение по ускоренной процедуре, без ожидания вердикта федерального апелляционного суда.

Компании предложили, чтобы вопрос был рассмотрен до начала летних каникул Верховного суда, которые стартуют ориентировочно через две недели.

В поданном в среду семистраничном ответе, Генеральный прокурор США Джон Завер подчеркнул, что истцы "не привели достаточных оснований для столь резкого отказа от устоявшейся процедуры".

Жалоба двух компаний стала первым случаем, когда вопрос тарифов, введенных администрацией Трампа, дошел до Верховного суда.

Ранее федеральный окружной суд согласился с позицией компаний, что Трамп не имел полномочий согласно Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (International Emergency Economic Powers Act) для введения таких пошлин.

В отдельном деле федеральный апелляционный суд постановил, что тарифы могут оставаться в силе как минимум до момента, когда эта инстанция заслушает аргументы 31 июля.

В новом представлении администрация Трампа призвала Верховный суд воздержаться от вмешательства до завершения рассмотрения в апелляционной инстанции.