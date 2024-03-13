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Беличанский лес окончательно вернули общине Киева, - Кличко

Среда 13 марта 2024 16:43
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Беличанский лес окончательно вернули общине Киева, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Беличанский лес окончательно признали собственностью общины Киева. Такое решение было принято после рассмотрения вопроса в Верховном Суде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Беличанский лес окончательно вернули общине Киева. Верховный Суд оставил в силе постановление Шестого апелляционного административного суда, которым общине столицы возвращено 3 000 гектаров Беличанского леса. Юристы Департамента земельных ресурсов КГГА, действовавших от имени Киевсовета, обеспечили защиту прав общины Киева и добились в судах решения Бучанского районного совета", - заявил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что Беличанский лес является частью Национального природного парка "Голосеевский". Однако в 2021 году Бучанский районный раз принял решение об увеличении территории Коцюбинского за счет этого леса.

"Пгт Коцюбинское незаконно расширило свои территории за счет Беличанского леса. Бучанский районный совет пытался забрать у киевлян лес, чтобы отдать его под застройку. Но столичные власти отстояли интересы киевлян в судах", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Киевский городской совет обратился в суд с иском по остановке действия решения Бучанского районного совета, пытавшегося расширить границы поселка Коцюбинское за счет Беличанского леса.

Также сообщалось, что столичные власти защитили от застройки почти 30 га земли и передали ее для обустройства парков и скверов.

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Виталий Кличко Киев
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