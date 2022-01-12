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Біатлон. Українки залишилися за межами топ-30 спринту шостого етапу Кубка світу

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Рупольдинг, Середа 12 січня 2022 16:51
Біатлон. Українки залишилися за межами топ-30 спринту шостого етапу Кубка світу Фото: кращою серед українок стала Юлія Джима з 37-м результатом (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 12 січня, в німецькому Рупольдингу відбулася перша гонка шостого етапу біатлонного Кубка світу. За підсумками жіночого спринту жодна українка не потрапила в топ-30, а в переслідування змогли пробитися лише троє - Юлія Джима, Ірина Петренко і Валентина Семеренко.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Всі українські біатлоністки показали хорошу стрілянину, проте значно поступилися лідерам ходом. У підсумку кращою серед представниць України стала Юлія Джима, яка з одним промахом фінішувала з 37-м результатом.

Ірина Петренко і зовсім відстрілялася "чисто", але ходом поступилася майже дві хвилини лідеру і стала 41-ю.

Ще однією українкою, яка потрапила в топ-60 і завоювала право виступити в переслідуванні стала Валентина Семеренко. У неї один промах і 47-е місце.

А ось Дарина Блашко і Анастасія Меркушина виявилися в числі одних з найгірших - 82-е і 88-е місця відповідно.

Перемогу в спринті здобула біатлоністка зі Швеції Ельвіра Еберг, друге місце у норвежки Марті Ольсбю Ройселанд, третя - італійка Доротея Вірер.

Результат:

1. Ельвіра Карін Еберг (0+0) 19:45,2

2. Марті Олсбю Ройселанд (0+0) +21,6

3. Доротея Вірер (0+0) +29,7

...

37. Юлія Джима (1+0) +1: 45,8

41. Ірина Петренко (0+0) +1: 56,5

47. Валентина Семеренко (1+0) +2: 03,9

82. Дар'я Блашко (1+0) +2: 59,0

88. Анастасія Меркушина (1+1) +3: 09,4

Завтра у Рупольдингу пройде чоловічий спринт. Старт о 15:30 за Києвом. Транслюватиметься гонка на телеканалі UA: Суспільне. У п'ятницю та в суботу пройдуть жіноча та чоловіча класичні естафети. У неділю шостий етап Кубка світу завершиться гонками-переслідуваннями.

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