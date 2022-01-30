Біатлон. Україна залишилась без медалей на Чемпіонаті Європи: результати сингл-міксту

Збірну України в гонці представляли Денис Насико та Віта Семеренко. В українських біатлоністів гонка не задалась з самого початку. Насико на стрільбі стоячи заробив чотири кола штрафу та передав естафету 11-м. Віта Семеренко повторила "подвиг" свого напарника і також заробила чотири кола на стійці й передала естафету на 17-й позиції. Далі наші спортсмени вже не заробляли кіл штрафу, але змогли піднятись лише на сьоме місце.

Перемгли в гонці російські біатлоністи. Срібло здобули французи, а бронзу - німці.

Чемпіонат Європи з біатлону завершився, збірна України закінчила чемпіонат не здобувши жодної медалі.

Одиночна змішана естафета

1. Росія (1+7) 39:10,5

2. Франція (4+10) +1:01,4

3. Німеччина (3+14) +1:34,1

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7. Україна (8+14) +3:53,6