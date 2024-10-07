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БФ "Надія" и меценат Шкрибляк рассказали, как помогают военным и медикам на передовой

Понедельник 07 октября 2024 10:09
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БФ "Надія" и меценат Шкрибляк рассказали, как помогают военным и медикам на передовой Фото: БФ "Надія" и меценат Анатолий Шкрибляк помогают военным и медикам на передовой (пресс-служба фонда)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" при поддержке мецената Анатолия Шкрибляка осуществил уже 150-ю гуманитарную миссию в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу наблюдательного совета фонда, первого заместителя комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерия Дубиля.

"За время полномасштабной войны мы с партнерами закупили и передали около 100 подогревателей для инфузий, лазерное хирургическое оборудование и артроскоп для проведения безразрезных операций на конечностях. Мы обеспечили прифронтовые госпитали и стабилизационные пункты 50 аппаратами для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller - Швейцария, 10 аппаратами для гемодиализа Prismaflex, сотнями реанимационных мониторов, томографами, аппаратами КТ и МРТ, УЗИ, рентгеноаппаратами и операционными столами", - отметил Дубиль.

Он также подчеркнул, что совместно с командой передали десятки карет скорой помощи и другое критическое оборудование, спасающее жизнь военных и гражданских на прифронтовых территориях.

"Мы установили 5 кабинетов гастроколоноскопии Fuji (Япония) в госпитале Донетчины и Харьковщины. Эти аппараты чрезвычайно ценны и помогают работать при внутренних кровотечениях. Наша миссия - спасать жизнь, и современное медицинское оборудование для этого критически важно", - добавил Дубиль.

В свою очередь, Анатолий Шкрибляк отметил важность поддержки военных и медиков в эти трудные времена.

"Сегодня каждый должен приобщаться к помощи тем, кто защищает нашу страну и спасает жизнь на передовой. Мы с фондом Надежда сделали все возможное, чтобы обеспечить врачей самым современным оборудованием, а военных - необходимой техникой для обороны. И это только начало. Мы продолжим. нашу работу, пока не победим, потому что только вместе, поддерживая друг друга, можем обеспечить нашу общую победу", - подчеркнул он.

Фонд также систематически помогает в оснащении бригад ВСУ, подразделений Государственной пограничной службы, Главного управления разведки и Национальной полиции Украины. Благодаря поддержке партнеров были переданы тысячи станций Starlink, генераторов, мощных зарядных станций и современных дронов для защитников.

"Помощь военным и медикам остается нашим приоритетом. Фонд "Надія" вместе с нашими партнерами будет продолжать поддерживать тех, кто на передовой, лечит и борется за независимость Украины. Мы продолжаем работать ради единой миссии - спасать жизнь наших защитников и наших людей и продолжим это делать до нашей общей победы", - подытожил Дубиль.

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