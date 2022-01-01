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Безвіз з США. Посол розповіла, яким критеріям повинна відповідати Україна

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Київ, Субота 01 січня 2022 23:19
Безвіз з США. Посол розповіла, яким критеріям повинна відповідати Україна Фото: посол України в США Оксана Маркарова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, яким критеріям повинна відповідати Країна, щоб отримати безвізовий режим. Серед них вона відзначила обмін інформацією між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" Оксани Маркарової.

"Я коли їхала до США, говорила, що це буде моя мрія та мета - наблизитися до безвізового режиму", - сказала дипломат.

Вона додала, що за час перебування на посаді посла України в США стали зрозумілими критерії безвізового режиму, яким має відповідати країна. З її слів, це стосується внутрішніх українських питань. Зокрема, захисту кордонів, обміну інформацією про втрачені чи вкрадені паспорти.

Окремим критерієм Маркарова виділила відсоток відмов щодо туристичних віз та як часто українці за ними нелегально залишаються у США.

"Над цими показниками нам потрібно працювати, щоб вони були в рамках тих показників, після яких це питання може бути політично обговорене між двома країнами", - уточнила вона.

Дипломат додала, що щодо обміну інформацією Україна та США підпишуть документи, які в майбутньому допоможуть розв'язувати це питання.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, коли на українців чекати безвізу з Великобританією та США.

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Сполучені Штати Америки Безвізовий режим
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