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Безосновательно начислял "боевые". Командиру воинской части сообщено о подозрении

Четверг 16 января 2025 13:20
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Безосновательно начислял "боевые". Командиру воинской части сообщено о подозрении Фото: командиру воинской части сообщено о подозрении за безосновательное начисление боевых доплат (t.me/DBRgovua)
Автор: Сергей Пышкин

Командиру одной из воинских частей в Черкасской области сообщили о подозрении из-за безосновательного зачисления боевых доплат почти сотне военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что произошло

"Работники ГБР сообщили о подозрении командиру воинской части из Черкасской области. Он допустил безосновательное начисление почти 6 миллионов гривен доплат 91 военному, которые не участвовали в боевых действиях", - пишет ГБР.

Отмечается, что в июне 2023-го подозреваемый небрежно отнесся к своим обязанностям и не проверил основания для начисления боевых доплат. Он оформил подчиненным, которые не участвовали в боевых действиях, доплаты в размере более 5,9 млн гривен.

Что грозит

Командиру воинской части сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия.

Ему грозит восемь лет тюрьмы.

"Принимаются действия для возмещения нанесенного государству ущерба Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства", - пишет ГБР.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ГБР недавно разоблачило комбрига одной из бригад ТРО, который организовал повышенные выплаты для своей жены за участие в боевых действиях.

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Черкасская область ГБР
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