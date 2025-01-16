Безосновательно начислял "боевые". Командиру воинской части сообщено о подозрении

Командиру одной из воинских частей в Черкасской области сообщили о подозрении из-за безосновательного зачисления боевых доплат почти сотне военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что произошло

"Работники ГБР сообщили о подозрении командиру воинской части из Черкасской области. Он допустил безосновательное начисление почти 6 миллионов гривен доплат 91 военному, которые не участвовали в боевых действиях", - пишет ГБР.

Отмечается, что в июне 2023-го подозреваемый небрежно отнесся к своим обязанностям и не проверил основания для начисления боевых доплат. Он оформил подчиненным, которые не участвовали в боевых действиях, доплаты в размере более 5,9 млн гривен.

Что грозит

Командиру воинской части сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия.

Ему грозит восемь лет тюрьмы.

"Принимаются действия для возмещения нанесенного государству ущерба Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства", - пишет ГБР.