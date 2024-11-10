Безопасность при сборе грибов: ключевые советы от МВД
С наступлением грибного сезона многие планируют походы в лес. Однако, перед тем как отправиться на тихую охоту, необходимо соблюдать важные правила безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
Проверка ограничений и подготовка
Перед планированием похода убедитесь, что в вашем регионе нет запрета на посещение лесов. Запрещенные для посещения территории могут быть опасными из-за наличия взрывоопасных предметов.
Основные рекомендации для безопасности в лесу
- Проверьте прогноз погоды перед походом.
- Наденьте яркую одежду, чтобы быть заметным. Не забудьте взять с собой воду и перекус.
- Используйте GPS или механический компас для ориентации в местности.
- Заряжайте телефон и возьмите Power Bank для дополнительного заряда.
- Планируйте маршрут и изучите местность: запоминайте дороги, реки, поля или другие ориентиры и сообщите родным о ваших планах.
- Вернитесь к сумеркам, чтобы избежать неприятностей в темноте.
Что делать, если заблудились?
Если вы оказались в незнакомой местности и не можете найти путь, главное - не паникуйте. Позвоните в экстренные службы по номерам 101, 102 или 112. Берегите заряд телефона и ожидайте помощь, соблюдая спокойствие.
Что делать при отравлении грибами – читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.