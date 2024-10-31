Безопасность, качество образования и перспективы карьерного роста помогут вернуть студентов, - Попко

Попко отмечает, что по данным социологических исследований 57% таких студентов 57% из них не планируют возвращаться на родину. Это, по его мнению, связано не только с вопросами безопасности, но и в связи с тем, что молодежь скорее по сравнению с другими группами адаптируется в новых реалиях и выстраивает новые общественные связи.

"Еще одним важным фактором, влияющим на решение не возвращаться в Украину, является интеграция в рынок труда. Это касается и студентов, большинство которых склонно к тому, чтобы по возможности зарабатывать и, хотя бы частично, быть финансово независимыми от родителей. При этом уровень зарплат украинских беженцев растет", – пишет Вадим Попко.

Отток молодежи и квалифицированных образовательных кадров в Украине уже негативно отразился и также отразится на образовательном и научном потенциале Украины, считает профессор. Это, по его словам, уже приводит к негативным последствиям в экономике.

В то же время Вадим Попко предлагает конкретные меры, чтобы вернуть украинских студентов на родину. Первоочередной задачей, считает он, должно быть восстановление и строительство новых учреждений высшего образования (УВО). При этом, Попко предлагает разработать четкую стратегию восстановления, построенную по принципу "Build back better", то есть – отстроить лучше, чем было.

"УВО должны стремиться максимально адаптироваться к сложившимся условиям, сохраняя главный приоритет — безопасность студентов и преподавателей, в то же время пытаясь обеспечить непрерывность обучения даже в самых сложных обстоятельствах", - подчеркнул он.

Вместе с восстановлением украинские ЗВО, по мнению Попко, должны «осовременить образовательные программы и максимально диджитализировать образовательный процесс, перестроить его так, чтобы он обеспечивал максимальную коммуникацию со студентами».

Он также положительно оценил правительственный законопроект, которым вводится грантовая система обучения – государственная финансовая поддержка талантливых студентов.

"Качество образования, безопасность, комфорт и реальные перспективы карьерного роста – вот фундамент, на котором должно строиться современное украинское высшее образование", - считает Вадим Попко.

В контексте существующих вызовов, создание условий для возвращения украинских студентов является ключевой задачей для государства, а рост престижа украинского высшего образования должен стать общей миссией для администраций университетов, ученых и преподавателей, а также государства, Министерства образования и науки и Министерства цифровой трансформации Украины.

"Реальность такова, что для многих украинцев за рубежом ситуация в Украине выглядит значительно хуже из-за призмы социальных сетей, что существенно усложняет желание возвращаться. Поэтому важно, во-первых, поддерживать связь с находящейся за пределами Украины молодежью. В этом вопросе важную роль должно играть Министерство иностранных дел, которое, благодаря деятельности посольств и консульств, может реализовывать совместные программы с Министерством образования и науки и с отдельными ЗВО, играя более активную роль, чем сегодня", - резюмировал Вадим Попко.