Бесплатный курс Scratch для детей от Favbet Foundation и Code Club Украина: как зарегистрироваться

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

На этот раз дети и подростки могут стать участниками курса программирования на Scratch. Это максимально простой визуальный язык, который идеально подходит для знакомства с ключевыми концепциями программирования и ИТ.

Старт первого потока курса — 20 января. Анонсы с наборами (группы различаются по расписанию и возрасту учеников) и ссылки на регистрацию будут опубликованы на странице проекта в Фейсбук, в режиме реального времени.

Чтобы присоединиться, достаточно выбрать возрастную категорию, время занятий и зарегистрироваться. Это могут сделать родители.

Курс Scratch от Favbet Foundation и Code Club Украина рассчитан на учеников 8-11 лет и разделен на три уровня сложности в зависимости от возраста. В течение обучения они под руководством опытных менторов будут учиться разрабатывать анимации, интерактивные истории и даже игры. В конце курса дети получат сертификат и смогут принять участие в творческом конкурсе, где с помощью Scratch создадут собственный проект на тему "Будущее моей страны". Обучение будет проводиться как в офлайн-, так и в онлайн-формате, поэтому присоединиться к инициативе смогут дети из всех регионов Украины. "Обучение в условиях войны — огромный вызов. И мы очень гордимся, что несмотря ни на что все украинские дети не теряют тяги к новым знаниям и самореализации. Надеюсь, что этот курс поможет многим юным украинцам сделать первые шаги в современной профессии, которая в будущем поможет им построить Украину своей мечты", — говорит куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь. Курс Scratch - часть инициативы "IT Kids", которую команда Favbet Foundation реализует в рамках собственного проекта "Клуб Супергероев". "IT Kids" стартовала в прошлом году с запуска курса "Новый Python" совместно с Code Club Украина. Обучение в 30 онлайн- и офлайн-группах прошли 352 детей, 156 из них — из семей военнослужащих и ВПЛ.

В Favbet Foundation планируют и дальше развивать образовательные инициативы в сфере ИТ, которые всегда будут оставаться бесплатными.