Бесключевой доступ в авто: как работает и как устранить риски

Пока одни автовладельцы мечтают о бесключевом доступе для своей машины, другие, имея его, думают, как сделать его безопасным. Откуда такой диапазон желаний?

О том, как работает бесключевой доступ автомобиля и чем он угрожает, читайте в материале РБК-Украина.

Пользоваться машиной, не вылавливая то и дело ключ из кармана, действительно очень удобно. Поэтому опция с фирменными названиями KeyLess-Go, Advanced Key, Smart Entry, Smart Key, Comfort Access и т.д. быстро распространилась с премиальных машин на массовые автомобили. Но со временем удобство в этой системе увидели не только законные пользователи, но и недобрые люди.

Что такое бесключевой доступ

Безключевой доступ – название отчасти условное, ведь машину водителю открывает все же ключ, хотя не механический, а электронный. Но обо всем по порядку.

Водитель автомобиля, заявленного как "безключевой", всегда имеет в кармане такой себе аксессуар – стильный брелок, стилизованную пластиковую карточку или даже карточку, аналогичную банковской. Фактически это и есть ключ. Внутри этого предмета есть электронная схема, которая через радиоканал может связываться с автомобилем. Узнавая благодаря электронному чипу владельца, машина понимает: перед ней – "свой", разблокирует перед ним двери и выполняет другие важные команды.

У разных моделей автомобилей эта система имеет собственные особенности, но в целом схема схожа, и о ней мы поговорим ниже.

Интересно, что собственно физический ключ при безключевом доступе часто все равно имеется в наличии, хотя и спрятан. Если хорошо поискать, его можно найти в брелке или смарт-карточке, которую водитель должен носить с собой в качестве метки. После освобождения застежки металлическое жало ключа можно вытащить и использовать по назначению, найдя на водительской двери соответствующую замочную скважину. Которая часто тоже прикрыта декоративным элементом, и о способе его удаления владельцу нужно узнать заранее.

Как работает бесключевой доступ

Работает бесключевой доступ быстро и беззвучно. Когда к закрытому автомобилю, стоящему на парковке, вплотную приближается владелец с электронной меткой в кармане, машина замечает ее появление и обменивается с меткой кодированными радиосигналами. По понятным причинам производители не раскрывают всех алгоритмов, но суть их – в идентификации метки (владельца). Если машина признает, что это именно ее персональная метка, а человек с меткой, соответственно, не самозванец, система разблокирует замок водительской двери (часто – обеих передних). У некоторых моделей при этом срабатывает "аварийка", мигают фары, раскладываются зеркала.

Теперь, если поднести руку к дверной ручке (в ней имеется чувствительный датчик), замок откроется и в машину можно зайти. Иногда вместо датчика есть маленькая кнопка, которую нужно нажать, прежде чем потянуть на себя ручку.

Когда человек с меткой в кармане оказывается в салоне, автомобиль понимает это и дает разрешение на следующий уровень действий – включение мультимедийной системы, зажигание, запуск двигателя. Существенно, что заведенный двигатель будет работать и если человек с меткой покинет салон, но повторный запуск при таких обстоятельствах не произойдет.

Если при неработающем моторе человек с брелоком выйдет из машины и закроет за собой дверь, система оценит этот факт и приготовится к следующему за ее логикой шагу – блокировке замков дверей и багажника. Что и будет выполнено, когда метка “отойдет” на расстояние около 2-3-х метров.

Ключевой, извините за каламбур, момент безключевого доступа – в расстоянии, на котором он срабатывает. С одной стороны, оно должно быть достаточно большим для того, чтобы водитель, быстро подходя к машине с брелоком, не ждал, пока замки разблокируются. С другой стороны, расстояние разблокировки дверей желательно делать меньше, чтобы открытой дверью не могли воспользоваться посторонние лица. Вот здесь, собственно, и начинается разговор об отрицательной стороне бесключевого доступа.

В чем опасность бесключевого доступа

Главный недостаток бесключевого доступа состоит в том, что он может стать помощником злоумышленников, которые хотят угнать машину или украсть ее содержимое во время стоянки. Радиоканал, которым метка-брелок обменивается данными с автомобилем является слабым звеном, которое легко сломать преступникам.

Во-первых, код, шифрующий радиообмен системы, можно взломать, перехватив его код-граббером и повторив команду на разблокировку двери и двигателя в отсутствие владельца. Но это довольно сложно даже при современном уровне технологий, потому что и коды непростые, и расстояние действия передатчиков системы доступа – те же 2–3 метра. Поэтому чаще всего воры используют другой путь – на воровском сленге "длинную руку", а на техническом языке – ретранслятор.

Это электронный прибор, который увеличивает пресловутые 2-3 метра дальнобойности метки до нескольких сот метров. Если у преступников есть такой ретранслятор, их "работа" сводится к простым действиям. Дождавшись, например, на парковке интересное им авто, воры разделяются. Один остается рядом с обреченной машиной.

Когда владелец, закрыв машину системой безключевого доступа, отправляется в офис, квартиру или супермаркет, второй злоумышленник следует вплотную за ним с ретранслятором в сумке. При этом преступный прибор ловит сигнал от метки, лежащей в кармане владельца, и, усилив, транслирует его так, что его ловит автомобиль на парковке (или приемник-ретранслятор первого вора). Автомобиль словно "видит" метку рядом и разблокирует доступ в салон.

Теперь первому преступнику остается только дождаться, чтобы владелец с напарником "на хвосте" вышли из поля зрения, чтобы спокойно сесть в открытую машину, чтобы "обчистить" ее или угнать.

Как защитить KeyLess-доступ

К счастью, описанная выше преступная схема ограничена одним условием: ретранслятор шифрованного сигнала есть не у каждого злоумышленника, свободно он не продается, да еще и стоит немалых денег. Поэтому его используют в первую очередь высокопрофессиональные воры, которые охотятся на дорогие машины премиум-класса. Однако электроника – в том числе и преступная – неуклонно дешевеет, и, видимо, довольно скоро ретрансляторы могут появиться и в распоряжении провинциальных воришек.

Так что же делать владельцам моделей с бесключевым доступом?

Экранированный чехол для метки . Не самый надежный, но в принципе реальный способ заглушить сигнал метки, когда он не нужен и просто лежит в кармане. Но специалисты говорят, что брелоку часто удается "пробить" экранный эффект металлического чехла – и тогда его могут подхватить злоумышленники;

. Не самый надежный, но в принципе реальный способ заглушить сигнал метки, когда он не нужен и просто лежит в кармане. Но специалисты говорят, что брелоку часто удается "пробить" экранный эффект металлического чехла – и тогда его могут подхватить злоумышленники; Отказаться от системы . Если потратить определенную сумму денег, в серьезном тюнинг-ателье квалифицированный мастер заменит стандартный безключевой доступ по умолчанию на ту или иную систему с принудительной разблокировкой машины.

. Если потратить определенную сумму денег, в серьезном тюнинг-ателье квалифицированный мастер заменит стандартный безключевой доступ по умолчанию на ту или иную систему с принудительной разблокировкой машины. Дополнительная сигнализация (иммобилайзер) . Штатную систему бесключевого доступа несложно дополнить нештатной сигнализацией. Она может быть так же с меткой или классической, с брелоком – главное, что автоворы не будут знать о ней и ее характеристиках, и не будут готовы к ее нейтрализации.

. Штатную систему бесключевого доступа несложно дополнить нештатной сигнализацией. Она может быть так же с меткой или классической, с брелоком – главное, что автоворы не будут знать о ней и ее характеристиках, и не будут готовы к ее нейтрализации. Блокировка штатного радиоканала. Дополнительную "сигналку" можно научить выключать штатный канал радиобмина с брелоком бесключевого доступа, когда машина находится в режиме охраны. Для квалифицированного мастера это не сложная работа. То есть пока машина будет охраняться дополнительной системой, на сигналы от штатной метки (аутентичные или ретранслируемые) она не будет реагировать.

Если коротко

Безключевой доступ – штука действительно удобная, поэтому многим владельцам несколько странно отказываться от него из-за теоретической возможности стать жертвой преступления. Если такие сомнения не оставляют и вас, то попытайтесь сопоставить модель и стоимость вашего авто, криминогенность региона и ваш режим поездок, чтобы понять, насколько велика вероятность, что ваше авто выследят и украдут. И, в конце концов, установить дополнительно недорогую сигнализацию или потаенный тумблер тоже никто не мешает.