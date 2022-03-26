Біженка з України виграла Єрусалимський марафон
Мешканка Миколаєва Валентина Верецкая, яка змушена була покинути своє місто через російську агресію, виграла Єрусалимський марафон 2022. Вона показала найкращий результат серед жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Верецька пробігла марафон за 2 години 45 хвилин 54 секунди. Варто зазначити, що 31-річну українку випередили тільки двоє чоловіків.
Валентина Верецька виграла Єрусалимський марафон (фото: instagram.com/jerusalem_marathon)
Верецька - професійний бігун і фізіотерапевт. Коли Росія вторглася в Україну, вона навіть не встигла упакувати одяг. Разом з 11-річною дочкою вони поїхали зі свого рідного міста Миколаєва, яке з того часу піддається бомбардуванням з боку РФ.
Валентина Верецька виграла Єрусалимський марафон (фото: instagram.com/jerusalem_marathon)
За її словами, перш ніж перетнути кордон Польщі вони чекали в черзі 15 годин при низькій температурі і обмеженому доступі до їжі. Чоловік спортсменки Павло Верецький теж професійний бігун. Він залишився в Україні і бере участь у війні. Її батьки, брати і сестри теж все ще там.
Попри складний час Валентині дуже хотілося повернутися до улюбленого виду спорту, тому вона зв'язалася з офіційними особами Єрусалимського марафону і змогла отримати місце на заході менш ніж за два тижні до початку.
Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти знищили реабілітаційний центр для дітей.
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