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Біженка з України виграла Єрусалимський марафон

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Єрусалим, Субота 26 березня 2022 07:07
Біженка з України виграла Єрусалимський марафон Фото: Валентина Верецька виграла Єрусалимський марафон (instagram.com/jerusalem_marathon)
Автор: Роман Мирончук

Мешканка Миколаєва Валентина Верецкая, яка змушена була покинути своє місто через російську агресію, виграла Єрусалимський марафон 2022. Вона показала найкращий результат серед жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Верецька пробігла марафон за 2 години 45 хвилин 54 секунди. Варто зазначити, що 31-річну українку випередили тільки двоє чоловіків.

Біженка з України виграла Єрусалимський марафон

Валентина Верецька виграла Єрусалимський марафон (фото: instagram.com/jerusalem_marathon)

Верецька - професійний бігун і фізіотерапевт. Коли Росія вторглася в Україну, вона навіть не встигла упакувати одяг. Разом з 11-річною дочкою вони поїхали зі свого рідного міста Миколаєва, яке з того часу піддається бомбардуванням з боку РФ.

Біженка з України виграла Єрусалимський марафон

Валентина Верецька виграла Єрусалимський марафон (фото: instagram.com/jerusalem_marathon)

За її словами, перш ніж перетнути кордон Польщі вони чекали в черзі 15 годин при низькій температурі і обмеженому доступі до їжі. Чоловік спортсменки Павло Верецький теж професійний бігун. Він залишився в Україні і бере участь у війні. Її батьки, брати і сестри теж все ще там.

Попри складний час Валентині дуже хотілося повернутися до улюбленого виду спорту, тому вона зв'язалася з офіційними особами Єрусалимського марафону і змогла отримати місце на заході менш ніж за два тижні до початку.

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти знищили реабілітаційний центр для дітей.

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