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"Байкер" на пенсии. В Черкасской области мужчина получил первые водительские права в 70 лет

Черкасская область, Среда 09 октября 2024 14:30
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"Байкер" на пенсии. В Черкасской области мужчина получил первые водительские права в 70 лет Фото: в Черкасской области мужчина получил права в 70 лет (facebook.com/hsc.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Черкасской области мужчина получил водительское удостоверение в 71 год. Пенсионер получил документ категории А для управления мотоциклом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервисный центр МВД Украины.

Как сообщается, на свое 70-летие Станислав Николаевич из Смелы получил в подарок от детей новенький мотоцикл "Мустанг" и записался в автошколу. Теоретический и практический экзамены мужчина сдал с первого раза.

"Жена звонит по телефону, переживает, когда приеду? Не дождется уже, чтобы покатал на мотоцикле. Смеется… Теперь будем вдвоем на дачу ездить, не подстраиваясь под общественный транспорт", - рассказал мужчина во время получения водительского удостоверения.

В сервисном центре отмечают, что возраст не препятствует получению водительских прав. Вместе с тем, есть несколько причин, по которым документ все же получить невозможно: медицинская комиссия, которая может не позволить вам сесть за руль из-за определенных ограничений, и ваши собственные сомнения в способности научиться управлять.

Также на сайте МВД Украины напоминают, что право управления транспортным средством класса А могут иметь лица от 16 лет. Чтобы получить водительские права, необходимо сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Его можно подготовить самостоятельно или в аккредитованном учебном заведении. После успешной сдачи экзамена будущий водитель пройдет практику в автошколе и сдаст практический экзамен в Сервисном центре МВД.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине на время войны изменили правила по водительским удостоверениям. Так, теперь владельцы прав категории В могут водить грузовики. Раньше для этого нужно было открывать отдельную категорию.

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