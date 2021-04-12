Заворушення в Міннеаполісі: у передмісті зіткнення з поліцією, введена Нацгвардія

Національну гвардію Міннесоти ввели в передмістя Міннеаполіса - Бруклін-Центр, де відбуваються заворушення після загибелі афроамериканця Данте Райта . Там уже відбулися зіткнення між поліцією і протестуючими.

Протести почалися після того, як поліцейський застрелив хлопця. Мова йде про 20-річного Данте Райта. Правоохоронці зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху. Як було встановлено, раніше був виданий ордер на арешт молодого хлопця.

Фото: в Міннеаполісі поновилися заворушення (GettyImages)

Райт не підкорився вимогам правоохоронців, які спробували його затримати, і сів назад у свою машину. Один з поліцейських пальнув у нього. Він помер.

Через кілька годин до місця події прийшли сотні людей. Почалися сутички з поліцейськими, кілька патрульних машин були пошкоджені. Потім натовп чисельністю до 200 осіб рушив у бік поліцейського управління передмістя.

Протестувальники кидали каміння в будівлю поліцейського управління, надходили повідомлення про постріли. В передмістя ввели Національну гвардію.