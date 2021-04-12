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Заворушення в Міннеаполісі: у передмісті зіткнення з поліцією, введена Нацгвардія

Новость на русском → Бруклін-Центр, Понеділок 12 квітня 2021 14:45
Заворушення в Міннеаполісі: у передмісті зіткнення з поліцією, введена Нацгвардія Фото: у Міннеаполісі поновилися заворушення (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Національну гвардію Міннесоти ввели в передмістя Міннеаполіса - Бруклін-Центр, де відбуваються заворушення після загибелі афроамериканця Данте Райта. Там уже відбулися зіткнення між поліцією і протестуючими.

Про це повідомляє CNN.

Протести почалися після того, як поліцейський застрелив хлопця. Мова йде про 20-річного Данте Райта. Правоохоронці зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху. Як було встановлено, раніше був виданий ордер на арешт молодого хлопця.

Фото: в Міннеаполісі поновилися заворушення (GettyImages)

Райт не підкорився вимогам правоохоронців, які спробували його затримати, і сів назад у свою машину. Один з поліцейських пальнув у нього. Він помер.

Через кілька годин до місця події прийшли сотні людей. Почалися сутички з поліцейськими, кілька патрульних машин були пошкоджені. Потім натовп чисельністю до 200 осіб рушив у бік поліцейського управління передмістя.

Протестувальники кидали каміння в будівлю поліцейського управління, надходили повідомлення про постріли. В передмістя ввели Національну гвардію.

Нагадаємо, в травні 2020 року під час затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Офіцер Дерек Шовен, який тримав ногу на шиї загиблого, був заарештований 29 травня. Тоді теж були простести в країні.

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