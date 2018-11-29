Березкін звинуватив НАБУ в методах 37-го року

Фото: Максим Березкін (ukranews.com)

Екс-голова наглядової ради групи "Креатив" вважає, що детективи застосовують типові пострадянські методи

Колишній голова наглядової ради групи "Креатив" Максим Березкін звинуватив Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в пострадянських методах роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Березкіна "Українським новинам".

На думку Березкіна, детективи НАБУ не тільки втручаються в господарські відносини, а й застосовують типові пострадянські методи роботи силовиків.

"Знаєте, все, що відбувається, дуже нагадує навіть не 90-ті незалежної України, а 30-ті Радянського союзу. Детектив НАБУ Богдан Горохівський під час обшуку у мене вдома висловив жаль, що зараз не 37-й рік. Сподіваюся, це залишилося на відеофіксації. Вони буквально людей беруть в заручники", - заявив він.

Зокрема, Березкін звернув увагу на завищені суми застав, які були призначені колишнім співробітникам "Креативу", які потрапили під слідство.

"Висувалися астрономічні суми – від 5 до 30 млн грн. Це непосильна сума для менеджера середньої ланки. Якби не заступилася наша компанія, люди б досі перебували в СІЗО з однієї причини - тільки тому, що колись працювали з Березкіними. Особливо обурює, що серед затриманих половина – це жінки. Складно уявити, що їм довелося пережити. Зрозуміло, що головна мета детективів – це ми як колишні власники "Креативу". Але при чому тут люди?", - заявив він.

Також Березкін спростував публічні заяви НАБУ про нібито втечу за кордон своєї сестри Вікторії. За його словами, вона знаходиться за кордоном з особистих причин.

"Вона ні від кого не ховалася, весь час на зв'язку. Ні їй, ні її адвокатам не передавалися ніякі документи. У той же час в пресі детективи НАБУ і особисто глава САП Назар Холодницький формують думку, що вона втекла. Мета таких заяв - залякати, щоб вона дійсно не повернулася, а потім використовувати це для маніпуляції громадською думкою – раз не повернулася, значить є що приховувати, винна, винна вона, то і вся родина", - повідомив екс-керівник "Креативу".

На його думку, хід розслідування справи показує, що методи правоохоронців не змінилися.

"На тому ж засіданні регламентного комітету (Верховної ради, на якому розглядалося подання про притягнення до кримінальної відповідальності батька Максима, народного депутата Станіслава Березкіна, - ред.) генеральний прокурор засудив практику затримання людей за підозрами, пов'язаних з економікою, але обмовився, що у НАБУ і САП інший підхід. Тобто генпрокурор визнав, що нові органи, покликані боротися з корупцією і пережитками минулого, діє старими випробуваними методами. Це погана новина для бізнесу і всіх тих, хто сподівався, що Україна рухається в Європу", - резюмував він.

Нагадаємо, НАБУ і САП розслідує кримінальну справу про можливу причетність до розкрадання компанією "Креатив" 20 млн доларів кредиту Ощадбанку народного депутата Станіслава Березкіна та членів його сім'ї. При цьому самі Березкіни в 2015 році продали новому власнику компанію разом з борговими зобов'язаннями, у тому числі за кредитами, строк погашення яких закінчується в 2017 році.

У листопаді Верховна рада не підтримала подання генпрокурора Юрія Луценка про зняття депутатської недоторканності зі Станіслава Березкіна, визнавши докази ГПУ непереконливими.