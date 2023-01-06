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Берегите себя и Украину, - Зеленский поздравил христиан с Рождеством Христовым

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Украина, Пятница 06 января 2023 19:24
Берегите себя и Украину, - Зеленский поздравил христиан с Рождеством Христовым Фото: президент Владимир Зеленский поздравил с Рождеством украинцев (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский поздравил украинские семьи с Рождеством. Он пожелал им мира и благополучия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

Зеленский напомнил, что Рождество является праздником согласия и единения семьи.

"Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе - большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас - дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, - наша семья единственная как никогда. Единственная в своей вере в единую победу", - сказал он.

Президент пожелал, чтобы в каждую семью пришли согласие и достаток, а на украинскую землю – победа.

"Мы все равно ее приближаем каждый день, все равно стоим друг за друга. Бок о бок. Каждый день защищаем свою землю свою культуру свою веру. Как делали наши предки - казаки", - обратился он.

Гарант напомнил о традициях Рождества, и о том, как в древности праздновали украинцы.

"Берегите себя, берегите свои семьи, берегите нашу Украину! Христос рождается! Славим его!" - завершил он

Ранее Папа Римский Франциск выступил с речью в пятницу, 6 января, и поздравил с Рождеством верующих православных церквей и католиков восточных обрядов. Он призвал всех к миру в Украине.

Напомним, настоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний объявил о первом рождественском богослужении в Киево-Печерской лавре.

Более того, стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование.

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Владимир Зеленский Рождество
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