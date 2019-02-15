Березенко став на захист Супрун

Фото: Сергій Березенко (з відкритих джерел)

Медреформа - це складний процес створення нової системи охорони здоров’я, впевнений Березенко

Народний депутат Сергій Березенко став на захист в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Березенка.

"Медреформа – це складний процес створення нової системи охорони здоров’я на місці корумпованої радянської "койко-системи". Це важкі, часом непопулярні рішення, які життєво необхідні для всіх", - написав Березенко.

Він зазначив, що Уляна Супрун, приїхавши в Україну робити реформи, досі ходить по місту з наплічником, "тоді як недоторкане тіло супроводжують охоронці".

"Але хочу запевнити і вас, і всіх українців: попри ваше махрове зрадофільство, ми все одно доведемо до кінця і медичну реформу, й інші європейські реформи. Бо вони потрібні Україні", - написав Березенко.